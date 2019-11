Venarotta, schianto frontale fra auto sulla Provinciale: gravi due persone

VENAROTTA - Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale per Venarotta all'altezza della frazione di Capodipiano. Due automobili sono andate a sbattere frontalmente. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'ospedale Mazzoni. Questi ultimi dopo avere constatato la gravità delle condizioni hanno chiesto l'intervento di due eliambulanze che hanno provveduto a trasportare i feriti all'ospedale regionale di Torrette dove sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Ascoli, lavora su un albero, ma perde l'equilibrio, cade e batte la testa: grave un anziano

Ascoli, la folle nottata di un 38enne: si schianta tre volte e poi abbandona l'auto in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA