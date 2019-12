Monteprandone, colpo di sonno, due cinquantenni all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE – C’è probabilmente un colpo di sonno alla base dell’avvenuto intorno alle 2 di questa notte sulla, a Centobuchi. Lo scontro, frontale, è avvenuto in viale De Gasperi e ha visto due cinquantenni finire in ospedale dopo essere stati soccorsi dalle ambulanze inviate sul posto dal 118. I due erano alla guida dei due veicoli che procedevano in direzioni opposte. Uno dei due mezzi, come detto probabilmente per un colpo di sonno dell’automobilista al volante, è finito sull’altra corsia scontrandosi frontalmente con l’altro veicolo. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.