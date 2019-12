L'escavatore cade dal camion e si ribalta contro il recinto di una casa: paura alla rotatoria

TOLENTINO - Escavatore cade dal camion che lo trasportava, paura a Tolentino. È successo nella mattinata di ieri, qualche minuto prima delle 8, nei pressi della rotatoria che conduce a San Severino Marche, all’incrocio con la provinciale 127, in viale Bruno Buozzi. Per cause ancora in corso di accertamento, l’escavatore è caduto dal carrellone che lo stava trasportando proprio mentre stava percorrendo la rotatoria: probabilmente a causare il ribaltamento un aggancio non ben fissato.

Il mezzo è così finito sul marciapiede abbattendo i cartelli pubblicitari e finendo sopra la rete di protezione della vicina villa, abitazione nella quale è vissuto il noto regista tolentinate Mario Mattoli, autore di molti film con protagonista Totò, tra questi anche “Miseria e nobiltà”. Il mezzo pesante ha provocato anche la rottura di una cassetta della Assm; nessun disagio però alle utenze cittadine. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa due ore per rimuovere l’escavatore e mettere in sicurezza l’area.

