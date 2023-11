PORTO SANT’ELPIDIO - Arrestati tre spacciatori tunisini, clandestini e latitanti, denunciata una maceratese, anche lei spacciatrice. Nuova stretta dei carabinieri in materia di stupefacenti. Due tunisini sono stati colti sul fatto a Porto Sant’Elpidio, non dovrebbero essere in Italia, visto i decreti di espulsione a loro carico, ma è difficile venire a patti con un Paese che sta scivolando verso la dittatura. E’ arduo rimpatriare i pregiudicati. E i problemi restano in casa. Nel corso dei controlli contro lo spaccio, i militari dell’Arma hanno arrestato i nordafricani, 19 e 21 anni e già esperti nel vendere droga. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di disfarsi di un involucro di eroina, 20 dosi, hanno fatto resistenza, sono scappati e nella corsa hanno strattonato e spintonato i carabinieri, hanno ferito un militare che li inseguiva. Sono accusati di spaccio, resistenza, violenza a pubblico ufficiale in concorso e lesioni personali.



La misura



Non hanno rispettato l’ordine di espulsione ed erano a Porto Sant’Elpidio in piena attività. Bloccati e perquisiti, avevano addosso altra droga, eroina, altre 10 dosi, hashish e denaro: 1.200 euro in contanti, biglietti di vari tagli. Nel procedere con gli accertamenti, l’Arma ha scoperto che erano entrambi destinatari di provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto di Padova: il 9 agosto 2023 e il 4 novembre 2022. Uno dei due è latitante, con un ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia. Ora sono tutti e due in carcere a Fermo. Droga e denaro sequestrati. All’operazione svolta a Porto Sant’Elpidio si aggiungono un terzo arresto e una denuncia nel Fermano. A Sant’Elpidio a Mare la Sezione operativa della compagnia di Fermo ha arrestato un tunisino, 29enne residente nel Comune, un altro pregiudicato.

Doveva scontare 9 mesi

Doveva scontare la pena residua di 9 mesi di reclusione, era stato sorpreso a spacciare a Macerata il 1° marzo 2014. In questo caso l’Arma ha eseguito l’ordine di carcerazione della Procura maceratese. Il Radiomobile e la stazione carabinieri di Fermo, con le unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno fatto l’irruzione in casa del 29enne e lo hanno arrestato per detenzione e spaccio. Nel perquisire l’appartamento hanno trovato cocaina, hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Tutto sequestrato. E anche il terzo tunisino è ora nella casa circondariale di Fermo. A Lido Tre Archi è scattata un’altra operazione in serata, i militari di Porto San Giorgio hanno denunciato una donna di Macerata, 41enne, nota alle forze dell’ordine. La maceratese è stata bloccata con cinque dosi di cocaina ed eroina, tutto sequestrato. Evidentemente aveva trovato una buona piazza a Tre Archi, è stata multata ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento di Polizia urbana del Comune di Fermo, una sanzione di 100 euro e una notifica di allontanamento immediato.