Sicurezza in centro, allarme anche per un ubriaco. La zona sempre più monitorata dalle forze dell'ordine

PORTO SANT’ELPIDIO - Ubriaco ricoverato all’ospedale, in pieno centro l’altra sera sono arrivati Guardia di finanza, Carabinieri e Polizia. Massiccio intervento delle forze dell’ordine vicino alla Torre dell’orologio alle 22. Un uomo era per terra, visibilmente fuori di sé.

E’ stato portato al pronto soccorso ma i problemi non sono finiti. La zona è da tempo monitorata dopo gli ultimi fatti che hanno fatto emergere un giro poco chiaro. E non siamo in periferia. C’è un viavai di soggetti che provocano allarme, dovuto anche alla prossimità con la stazione ferroviaria. Sono sempre i soliti a richiamare le divise, facce note per giri di spaccio e piccoli furti o vandalismi. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma con gli agenti e i finanzieri fa comprendere quanta attenzione sia concentrata su quell’area centrale.

L’ubriaco è finito all’ospedale di Fermo in ambulanza ma la situazione è tornata a una calma solo apparente. Quando le divise se ne sono andate hanno cominciato a litigare gli stranieri che si erano radunati - o forse facevano già parte della cricca. Secondo diverse testimonianze qualcuno tra questi avrebbe anche inveito contro i carabinieri mentre soccorrevano l’ubriaco. Queste prepotenze contro le divise non sono un bel segnale. Sarà per questo che la municipale avvia, come abbiamo scritto ieri, la formazione per l’autodifesa e comincia a scendere in strada con taser, spray urticante e manganello. Siamo al punto che le divise devono difendersi da facinorosi che non mostrano alcun timore né rispetto. È caldo il ricordo del quarantenne nella piazzetta di via Battisti: aveva due coltelli in tasca e un armamentario in macchina, ha ferito due agenti che cercavano di bloccarlo per accompagnarlo in caserma.

L’assessore alla Sicurezza Vitaliano Romitelli era con le divise l’altra sera, durante il fermo, e dice che «in un minuto sono arrivati poliziotti e carabinieri con l’ambulanza, hanno accompagnato l’ubriaco all’ospedale, c’era anche la finanza. Tutto si è risolto in una manciata di minuti. Basta polemiche! Le forze dell’ordine sono sempre presenti e le operazioni sono tempestive. Io sono sempre disponibile al confronto con la cittadinanza. C’è sempre qualcuno che approfitta di queste cose per montare polemiche e questo dispiace. Porto Sant’Elpidio è una città sicura e l’intervento ne è la prova». Il Comune è perfettamente consapevole dell’aria che tira in zona centro e rinforza i controlli. Si potenzia anche la videosorveglianza e aumentano i servizi notturni con pattuglie appiedate.

