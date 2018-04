Rintracciata l'auto pirata che â€‹ha investito 2 ragazzini in sella a uno scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Rintracciata l’auto pirata che sabato 21 aprile aveva investito due ragazzini in motorino a un incrocio. Si tratta di una Ford Focus e l’uomo che la guidava dopo l’incidente si era fermato ma solo in un primo momento, poi era scappato, facendo perdere le tracce. Si tratta di un cinese di 47 anni residente a Porto Sant’Elpidio. La polizia municipale alla guida del comandante Luigi Gaffafoni è risalita all’uomo dopo una puntigliosa indagine. Il pirata della strada è stato denunciato per omissione di soccorso.I due ragazzini dopo l’impatto con l’automobile erano caduti rovinosamente a terra ed erano stati trasportati d’urgenza all’ospedale. Diverse persone avevano assistito alla scena ma non era facile risalire all’investitore che si era dato alla fuga perché nessuno era riuscito a ricordare la targa del veicolo completa. Ma i vigili non hanno perso le speranze. Hanno ascoltato tutte le testimonianze, avevano il modello, il colore della vettura, parte della targa, le immagini delle telecamere private. Tutti questi elementi hanno contribuito a risalire al quarantasettenne che guidava la Ford Focus.