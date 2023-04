PORTO SANT’ELPIDIO - Concorso pubblico per due posti di agente di polizia locale, in città guidata da Luigi Gattafoni. Porto Sant’Elpidio assume vigili urbani. Si tratta di assumere due agenti a tempo pieno e indeterminato, personale da impiegare per servizi operativi, la prevenzione, la rilevazione e la repressione dei reati, quindi operativi su strada, per i pattugliamenti.

E da impiegare per le operazioni di sicurezza ad ampio raggio, dalla repressione dello spaccio alla prevenzione dei reati quali furti, scippi e rapine ma anche operazioni che riguardano gli ambiti della sicurezza urbana, della viabilità e della sicurezza stradale. Pronto intervento in situazioni di emergenza ed altri interventi come trattamenti sanitari obbligatori, attività di polizia amministrativa, locale, stradale e giudiziaria, istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l’autorità giudiziaria, funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza e altro ancora.



Le richieste



Tra le altre cose si richiede la conoscenza della lingua inglese e abilità nel settore dell’informatica. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una orale, oltre a una prova di efficienza fisica e in questo caso si tratta di una corsa sulla distanza di mille metri nel tempo massimo di quattro minuti e quaranta secondi per gli uomini e di cinque minuti e trenta secondi per le donne. Il giorno di convocazione alla prova di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi in abiti sportivi, con il documento di riconoscimento allegato alla domanda di partecipazione.

La prova pratica verrà effettuata per le donne il 23 maggio e per gli uomini il giorno dopo alle 9 allo stadio comunale Ferranti in via della Liberazione. Alla prova scritta saranno ammessi i candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica. La prova scritta consiste nella soluzione di una serie di quiz a risposta multipla o in quesiti a risposta sintetica o nella stesura di un elaborato o nella predisposizione di un provvedimento o nella soluzione di casi pratici nelle materie di seguito riportate: codice della strada e regolamento di esecuzione, infortunistica stradale, normativa sul procedimento amministrativo e vizi di legittimità, diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e contro la persona e procedura penale con particolare riguardo alle funzioni e all’attività della polizia giudiziaria.



Le date



La commissione, tenuto conto del numero dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione, provvederà a stabilire le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova. Lo scritto si svolgerà il 31 maggio. I candidati che risulteranno idonei alla verifica di efficienza fisica conseguendo il punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta saranno convocati per l’orale, colloquio psicoattitudinale. Faranno parte della prova orale l’accertamento delle conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese che potrà consistere nella lettura di un brano in inglese e relativa traduzione o in un colloquio in lingua. Il personale assunto a tempo indeterminato dovrà rimanere in servizio per un periodo di almeno 5 anni.