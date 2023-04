Ancona, grande paura nella notte: l'auto finisce nella scarpata. Coinvolti quattro ragazzi

ANCONA- Paura nella notte (tra sabato e domenica 15 e 16 aprile) ad Ancona dalle parti della Strada Vecchia del Pinocchio. Un'automobile con a bordo quattro ragazzi ha perso il controllo finendo nella scarpata. Immediati i soccorsi sul posto da parte della Croce Gialla, dei Vigili del Fuoco e dell'automedica.

Accertamenti per una giovane

Fortunatamente non ci sarebbero conseguenze con una ragazza che è stata portata all'ospedale di Torrette per accertamenti in condizioni, comunque, non gravi.