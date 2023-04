Fuori strada con il van a Candia, il mezzo si ribalta in mezzo alla strada: paura per padre e figlio

ANCONA- Stavano percorrendo la strada di via Calcinara a Candia quando all'improvviso il van ha preso una parte sterrata della carreggiata e l'uomo al volante non è riuscito a tenere il mezzo che si è ribaltato su un fianco in mezzo alla strada. A bordo del suv un papà di 56 anni con il figlio: l'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti dalla Croce Gialla.