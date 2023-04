Fano, incidente nella rotatoria: ciclista sbalzato a terra dopo l'urto con un'auto e portato in ospedale

FANO - Urta con l'auto una bicicletta e il ciclista viene scaraventato a terra, soccorso dal 118 e trasportato al Pronto soccorso di Fano.

Ancona, irregolarità scoperte al Piano: fioccano le sanzioni. C'è anche il disturbo alla quiete pubblica

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nei pressi della rotatoria tra via Nelson Mandela e strada delle Caminate: un'auto condotta da un uomo di 52 anni residente a San Costanzo ha urtato una bicicletta con in sella un fanese di 72 anni che percorreva via Nelson Mandela da San Costanzo verso Fano. Pare che entrambi dovessero prendere l'uscita della rotatoria verso Fano quando è avvenuta la collisione: l'urto laterale è avvenuto al centro rotatoria. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale