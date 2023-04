FANO Due incidenti entrambi in viale Piceno e sei feriti. Frontale tra due automobili ieri intorno alle 14.45, a Fano in viale Piceno: al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce una giovane donna all’ottavo mese di gravidanza. Nel tardo pomeriggio era ancora sotto osservazione, ma dagli accertamenti sembrava che tutto volgesse al meglio. Anche le altre quattro persone coinvolte nell’incidente hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Al San Salvatore i due occupanti dell’altro veicolo: il conducente di 86 anni e la sua compagna. Il trasporto alla struttura pesarese è stato disposto per motivi precauzionali, considerando in particolare l’età avanzata. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia locale e secondo la prima ricostruzione dell’episodio la Volkswagen Maggiolone diretta verso Pesaro ha invaso la corsia opposta, forse per un colpo di sonno accusato dal conducente, il fanese di 86 anni che viaggiava insieme con la compagna. Ne è seguito l’urto frontale contro la Kia Picanto, che trasportava la donna incinta, il trentacinquenne mondolfese al volante e un altro passeggero.

Le indagini

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento definitivo. Intervenute due ambulanze del servizio 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Poco più di sei ore prima, intorno alle 8.15, un altro incidente in viale Piceno. Coinvolte una Fiat Panda che scendeva dal cavalcaferrovia, condotta da un acqualagnese di 82 anni, e una motocicletta Piaggio su cui viaggiava un fanese di 61 anni, diretto verso il centro storico. Nello scontro ha avuto la peggio il motociclista, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Le lesioni sono comunque risultate di entità contenuta. Intervenute la polizia locale per i rilievi di legge e l’ambulanza del 118.