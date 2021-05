Porto San Giorgio, via le reti e nuova pista ciclabile aperta. Un percorso azzurro tra le bellezze della zona sud

PORTO SAN GIORGIO - Apre la ciclabile a sud di Porto San Giorgio. Il tratto del tracciato, di collegamento a quello che sarà il ponte ciclopedonale sul fiume Ete, sarà aperto - con ogni probabilità - dal prossimo fine settimana. La rete di protezione, installata lungo il primo tratto di tracciato, è stata rimossa ieri, per permettere l’accesso al traffico.

Sarà il primo week end con la nuova pista, grazie al progetto condiviso dai comuni di Fermo e Porto San Giorgio che avranno in comune il ponte sul fiume Ete che li collegherà, rendendo i due comuni un territorio unico.

Stando a quanto sostengono i tecnici, l’infrastruttura di collegamento sarà pronta per il prossimo anno, non è escluso che alla fine della realizzazione si arrivi già fin dagli ultimi mesi dell’anno in corso. Nel frattempo, il tracciato celeste acceso sarà la novità dell’estate a sud della città, dove passanti e curiosi si fermano ad osservare la striscia colorata e alcuni - come sempre avviene in questi casi - si chiedono come mai sia stata realizzata con questo colore intenso, piuttosto che con altri.

Forse la maggior parte degli avventori che fino ad ora hanno sostato in prossimità del cantiere ormai terminato, non sa che il colore della pista è quello su indicazione dell’Unione Europea la quale finanzia la Ciclovia Adriatica e che quindi tutte le ciclovie, uniranno tutta la costa adriatica nello stesso colore.

Nel mentre, l’amministrazione continua a lavorare al progetto -mai abbandonato- di corsia ciclabile che sarà pronta invece per la primavera 2022. Invece, per il progetto di pista ciclabile vera e propria che si allargherà sul marciapiede grazie all’arretramento degli chalet come da piano spiaggia, come noto, bisognerà attendere di avere a disposizione un bel gruzzolo, almeno qualche milione di euro.

Molto si punta sull’ottenimento di finanziamenti europei, tenendo conto del fatto che i primi progetti che verranno finanziati, saranno quei progetti già pronti cosa che Porto San Giorgio ha già.

