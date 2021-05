Iniziati i lavori alla foce del fiume Potenza: tempi brevi e obiettivi, ecco il quadro

PORTO RECANATI - «Un intervento necessario che aspettavamo da tempo, soprattutto per la sicurezza del territorio». Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Porto Recanati, Rosalba Ubaldi, si riferisce ai lavori portati avanti dal Genio civile e dalla Regione Marche alla foce del fiume Potenza. Si tratta di interventi di ripulitura del corso d’acqua iniziati martedì scorso e che proseguiranno nelle prossime settimane.

«Serviranno - spiega Rosalba Ubaldi - a realizzare la profilatura degli argini del fiume. Un intervento che era cominciato nel tratto precedente, fino al ponte sulla strada statale 16; mancava l’ultima parte del corso d’acqua dove ora saranno messi in sicurezza gli argini. Saranno installati le palancole e i cassoni di pietra per contenere il fiume. I lavori - dice il vicesindaco - erano necessari anche per rendere possibile l’accesso alla spiaggia dei cani e il rifacimento della pista ciclabile. Quest’ultima - dice - non era in buone condizioni e aveva bisogno di essere manutenuta. Si tratta del tratto iniziale della ciclovia del Potenza che a pettine si collega con la ciclovia Adriatica». Stando a quanto spiega Rosalba Ubaldi, infatti, negli ultimi anni la vegetazione spontanea aveva avuto la meglio, rischiando di diventare pericolosa anche in occasione di piene.

«Nell’ultimo tratto - dice - era cresciuto tanto verde. L’ultima volta che la foce è stata pulita risale a più di dieci anni fa, quando ero ancora sindaco. Oltre al problema della vegetazione sugli argini e sul letto del fiume - aggiunge - le terribili mareggiate che si sono verificate negli anni seguenti hanno determinato la frana degli argini e lo spostamento degli scogli posti a barriera».



Molteplici, quindi, le motivazioni per cui la foce aveva bisogno di interventi: «È un’opera decisamente importante sotto tutti i profili. Principalmente per la sicurezza - prosegue - ma anche per il miglioramento dell’arredo urbano dell’intera zona. Sugli argini non può intervenire il Comune - precisa l’assessore - e gli interventi di cui stiamo parlando sono davvero straordinari sia per le dimensioni che per i tempi attesi». In merito ai tempi previsti per la fine dei lavori, invece, Rosalba Ubaldi è ottimista: «Non credo che ci vorrà ancora molto tempo - dice - . Probabilmente per la fine di giugno, o anche prima, saranno terminati».



«Ci siamo raccomandati di fare prima possibile per evitare la sovrapposizione con le esigenze turistiche nel periodo di punta della stagione estiva. Anche se la foce del fiume ha, da sempre, un tratto che non è balneabile - conclude il vicesindaco - è chiaro che i lavori in corso in questo momento intorbidiscono l’acqua ed è bene che siano terminati a breve».

