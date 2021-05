Porto Recanati prepara un’estate super: concerto di Gianna Nannini all’Arena Gigli. Ecco in quale data

PORTO RECANATI - Come fosse un puzzle comincia a comporsi l’estate portorecanatese, con gli appuntamenti che pian piano vengono confermati all’arena Gigli. Due gli eventi approvati in giunta, proposti dall’assessore alla Cultura e Turismo, Angelica Sabbatini, che riguardano la stagione musicale della città. Si comincia l’8 luglio con il “Premio Città di Porto Recanati” e si prosegue il 14 agosto con il concerto di Gianna Nannini: due eventi che saranno inframezzati da altre serate di teatro e musica.

«Lo scorso anno abbiamo contato circa 60 aperture dell’arena - dice l’assessore - e quest’anno dovremmo essere sullo stesso target. La musica comincerà a suonare l’8 luglio per quella che ormai può essere considerata una tradizione e che viene organizzata con la collaborazione di Vladimiro Riga». La serata che, ogni anno, si caratterizza per le premiazioni rivolte alle realtà territoriali di spicco, in questa edizione vedrà due diversi filoni: «Uno legato alla pandemia - annuncia Angelica Sabbatini - con la premiazione di chi si è contraddistinto con il proprio lavoro o con iniziative performanti in questo momento di emergenza sanitaria. L’altro dedicato al mondo del ciclismo.

Una occasione per dare il via alla presentazione della Gran Fondo Nibali che si terrà in città ad ottobre». Presenterà la serata il dj Alvin e ci sarà la partecipazione della banda cittadina “Giuseppe Verdi”, della scuola di ballo “Nove muse” e del gruppo musicale “Fuzzy Dice”. «Il file rouge della serata sarà un salto nel tempo dal sapore anni ’60 - aggiunge -, sia nelle coreografie che nelle musiche e per i personaggi legati al ciclismo». Altro evento tra quelli già fissati riguarda un nome di spicco della musica italiana: «Gianna Nannini - spiega l’assessore - ha scelto come tappa del suo tour l’arena Gigli. La nostra struttura, accanto allo Sferisterio, è tra le location più richieste dagli artisti perché garantisce un numero di spettatori congruo, pur rispettando le norme anti-Covid». E proprio in merito all’organizzazione che riguarda il numero di posti utilizzabili, l’assessore precisa: «Siamo in attesa di conoscere il nuovo Dpcm: siamo fiduciosi di poter arrivare al 50% della capienza, quindi con mille posti, o che la distanza di un metro tra uno spettatore e l’altro venga considerata boccale».



Ma questi due appuntamenti non sono gli unici che animeranno l’arena: «Nei prossimi giorni renderemo la convenzione con Amat - dice - perché una parte corposa degli spettacoli viene fatta in collaborazione con l’associazione. Non mancheranno poi gli appuntamenti con la Form e con David Crescenzi. Sono confermati - annuncia - tutti gli appuntamenti irrinunciabili e, accanto a questi, ci saranno le tappe di tour nazionali, sia canori che teatrali». Infine la musica in città: «Incontrerò il presidente dell’associazione “Amadeus” per riproporre spettacoli musicali a fruizione gratuita. Lo scorso anno li avevamo fatti negli isolotti, quest’anno si terranno nelle piazzette».

