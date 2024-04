PORTO RECANATI Resta acceso il dibattito sul Biciplan a Porto Recanati e ora parte anche la raccolta firme. Mobilitazione che - se non dovesse essere necessaria - potrebbe sfociare in un referendum. I gruppi di minoranza Centrodestra Unito, Porto Recanati 21-26 e Civici per Porto Recanati, si sono incontrati venerdì scorso sulle iniziative da intraprendere dopo l'assemblea cittadina sul Biciplan che si era il 22 marzo.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Sarnano, l'auto si ribalta e finisce contro un furgone: paura per una donna. Arriva l'eliambulanza L'INDAGINE Matelica, scoperti sei lavoratori in nero. Denunciato un imprenditore (con 170mila euro di sanzioni)

La posizione

«Abbiamo atteso il periodo pasquale augurandoci anche un eventuale dietrofront volontario da parte dell'amministrazione Michelini - affermano i rappresentanti dei gruppi consiliari - ma non c'è stato. Il progetto quindi prosegue come da documentazione illustrata e noi veniamo ogni giorno sollecitati da cittadini e commercianti per fare in modo che il Biciplan, così come è stato concepito, non venga realizzato». La preoccupazione maggiore - secondo l’opposizione - riguarda «la diminuzione reale dei parcheggi e la viabilità che, così come è prevista, renderebbe impossibile la vita quotidiana di molti concittadini. Basti pensare ai residenti di via Buozzi e delle isole pedonali permanenti».

I gruppi hanno quindi deciso di non restare con le mani in mano e hanno optato per una raccolta generale di firme «anche per soddisfare la richiesta dei tanti non residenti che, però, hanno le loro attività o lavorano in questa città e dei tanti proprietari di case che in città vivono per lunghi periodi e pagano tutti i tributi previsti. Pure loro, come tantissimi concittadini, intendono testimoniare la propria contrarietà». Allora gli esponenti delle minoranze fanno sapere che «sarà possibile firmare sia negli esercizi commerciali che hanno già dato la loro disponibilità sia nei banchetti che verranno organizzati nei prossimi giorni». Entro fine settimana verranno rese note le giornate e i luoghi di allestimento.

La contrarietà

«Vogliamo manifestare agli amministratori, nero su bianco, la contrarietà dei cittadini e di quanti vivono in città, seppure non residenti. Se questo non bastasse chiederemo ufficialmente un referendum consultivo per il quale sono necessarie circa 1.500 firme di cittadini residenti (pari a un sesto degli elettori) autenticate da un pubblico ufficiale».