SAN BENEDETTO - Tutti in bici sul lungomare, oggi, grazie all’iniziativa dal titolo “San Benedetto pedala” organizzata dall’associazione Fiab Sbt, con il Fai Giovani Sbt e l’associazione Sentina. Ritrovo alle ore 10 al Municipio, si arriverà fino alla Torre sul Porto nella Riserva naturale per ascoltare racconti e testimonianze da parte dei conoscitori di quei luoghi suggestivi.

Gli obiettivi

L’iniziativa ha il duplice obiettivo di promuovere la mobilità attiva e la «riscoperta lenta» dicono gli organizzatori del territorio locale e si inserisce nel percorso di dialogo che la Fiab ha intrapreso con l’amministrazione culminato a luglio nella consegna alla città della Bandiera Gialla dei Comuni Ciclabili. «Tale evento - continuano gli organizzatori - sancisce quindi la volontà di continuare a collaborare in tal senso, consapevoli delle sfide che attendono, in un’ottica di miglioramento continuo». Una sfida che il vice sindaco, Tonino Capriotti, ha raccolto anrticipando quindi anche le prossime iniziative che il Comune intende intraprendere per sostenere la mobilità dolce.

«Innanzitutto tra pochi giorni arriveranno le rastrelliere “normali” su viale De Gasperi dove si assiste al fenomeno dell’abbandono ma entro la prossima estate saranno creati mille posti bicicletta sul lungomare con 10 rastrelliere che permetteranno di assicurare non solo le ruote ma anche il telaio dei mezzi». Inoltre circa le politiche a favore di chi si sosta senza inquinare ci saranno altre iniziative.



Il Piano

«Entro un anno poi - assicura Tonino Capriotti - speriamo di poter portare a termine il Biciplan anche stimolati dalla stessa Fiab per rendere la città sempre più a misura di due ruote. D’altra parte tra poco partiranno i lavori per la pista fino a via Piemonte che prosegue sull’Albula quella esistente, va avanti il progetto della Provincia dell’Ascoli mare a misura di bicicletta e siamo favorevoli al ponte ciclopedoanle sul Tronto». Anche se - va detto - nessun sambenedettese ha partecipato al sit in a Martinsicuro. Magari se riuscirà a trovare i soldi - come ha detto con una battuta - il sindaco Spazzafumo copierà invece Bergamo dove vengono donati 30 euro a tutti coloro che si spostano in bici per andare al lavoro o a scuola in bici. Chissà.