Va ad annaffiare gli ortaggi, cade nel pozzetto e muore: la tragica scoperta della moglie a Sant'Elpidio a Mare

SANT'ELPIDIO A MARE - Dramma nel pomeriggio di oggi a Sant'Elpidio a Mare in contrada Luce Cretarola. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato morto in un campo di sua proprietà. Quando sono arrivati i soccorritori della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare per lui non c'era ormai più nulla da fare. A dare l'allarme la moglie che non avendo sue notizie da diverse ore, non vedendolo rientrare verso le 19 si è recata nel campo di proprietà della famiglia facendo la tragica scoperta.

I soccorsi

L’anziano era andato per annaffiare gli ortaggi quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto accidentalmente in un pozzetto della profondità di circa un metro. A fare la tragica scoperta la moglie che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare, l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare.