ASCOLI - Entro pochi mesi sarà formalizzato il passaggio di quote del centro sportivo Picchio Village di Marino del Tronto dopo l’accordo raggiunto fra Francesco Bellini e Massimo Pulcinelli. L’Ascoli possiede già il 20% delle azioni della società proprietaria della struttura sportiva e presto si aggiungerà anche il corposo pacchetto di maggioranza attualmente in mano a Francesco Bellini, tramite la Fb Holding, di oltre il 70% del capitale sociale mentre la quota, intorno al 5%, rimarrà in capo a Gianluca Ciccoianni.



Il 20 settembre, intanto, inizierà la rizollatura di un nuovo campo in erba naturale dove si potrà allenare esclusivamente la prima squadra. Gli altri campi in erba sintetica saranno a disposizioni delle squadre giovanili. Saranno sistemate le torri faro con illuminazione a led in modo che i campi potranno essere sempre sfruttati. Quello di realizzare un centro sportivo all’avanguardia, seguendo l’esperienza di blasonate squadre di serie A come ad esempio il Milan e la Juventus, era stato sin da subito uno degli obiettivi di Francesco Bellini appena acquisito il titolo sportivo dell’Ascoli calcio e dato vita all’Ascoli Picchio. Furono valutate varie opzioni: da un’area di Campolungo, messa a disposizione dall’ex sindaco Guido Castelli, fino alla valutazione di alcune proposte che arrivarono da alcuni imprenditori privati che mettevano a disposizioni terreni su cui poter far nascere il nuovo centro sportivo. Dopo un lungo tira e molla, Francesco Bellini, insieme con i soci, decise di acquisire l’ex circolo ricreativo e sportivo dell’ex cartiera Mondadori.



Nel frattempo il direttore generale, Domenico Verdone, prosegue, in maniera riservata ma efficace, a tessere la tela degli sponsor che in poco tempo sono passati da 50 a oltre 200 iniettando preziose risorse finanziarie nelle casse della società bianconera. Intanto va avanti la pianificazione dellea partnership e lo sviluppo dello brand in India e in futuro negli Emirati Arabi. L’Ascoli ha rinnovato per altri tre anni la collaborazione con la Nike e la prima maglia bianconera, con il bordo rosso, sta ottenendo un notevole successo nello store dedicato. Dopo avere coinvolto le aziende locali, ora l’obiettivo è di coinvolgere anche aziende di livello nazionale. Martedì verrà ufficializzata l’intesa con Estra Energia. Negli ultimi due anni c’è stato il record di abbonati e le presenze allo stadio sono state in media di quasi ottomila spettatori a partita con il coinvolgimento di famiglie e bambini calmierando i prezzi. Altro aspetto su cui la società di corso Vittorio Emanuele sta spingendo molto sono le frequenti iniziative (presentazione maglia accostata alla Quintana ), sul sociale con le e scuole, sempre coinvolte durante l’anno, con incontri con i calciatori. Infine il progetto India dove si sono recati già i tecnici del Picchio: ad accoglierli con entusiasmo 700 ragazzini. E a ottobre 50 indiani verranno Ascoli dove frequenteranno uno stage e soprattutto avranno modo di conoscere le bellezze della città.