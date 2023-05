ASCOLI - Arriva il momento del cantiere per realizzare un hub, ovvero una stazione per le biciclette anche con ricarica per quelle elettriche e aree di aggregazione, nella zona davanti alla chiesa in piazza Immacolata. Si tratta del tassello conclusivo del primo stralcio per la realizzazione della nuova pista ciclabile tra il centro storico e Porta Maggiore, cui nel frattempo si affiancherà il secondo stralcio con la creazione di un’altra stazione per le bici, con ulteriori servizi, a Porta Romana.

Un intervento, quello che riguarderà proprio piazza Immacolata, che partirà già da lunedì e sarà affiancato da tutta una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta, con inevitabili disagi per gli automobilisti, che dovrebbero protrarsi, stando alla specifica ordinanza, fino al prossimo 30 giugno.



Dopo i lavori conclusi nella vicina viale Croce, con la realizzazione di un nuovo tratto della rete ciclabile cittadina, come programmato dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli per la realizzazione di questo collegamento ciclabile tra Porta Maggiore e Porta Romana, già finanziato per 1,2 milioni di euro, adesso si arriva all’apertura del cantiere su piazza Immacolata. Nello specifico, proprio nell’importante piazza del quartiere si andrà a realizzare una stazione per le bici, anche con ricarica per quelle elettriche a cui si affiancheranno, nei due spazi laterali del piazzale davanti alla chiesa, altrettante aree verdi di aggregazione per i cittadini. Porta Maggiore si doterà, dunque, di un hub che si andrà a raccordare proprio con la pista ciclabile realizzata in viale Croce per poi arrivare fino a corso Vittorio Emanuele.



Per la realizzazione dei lavori in una zona nevralgica dal punto di vista del traffico cittadino come piazza Immacolata, l’Arengo ha emanato una specifica ordinanza per regolamentare viabilità e sosta per tutto il periodo che va dal 15 maggio fino al 30 giugno. Tutto ciò considerando che i lavori verranno eseguiti in due fasi distinte, interessando separatamente le corsie di scorrimento per la porzione centrale (antistante la statua dell’Immacolata) per un periodo stimato di circa 10 giorni per ciascun lato.

Per il periodo in questione è stata, quindi, prevista l’interdizione del transito veicolare sulla corsia di scorrimento di volta in volta interessata dai lavori oltre al doppio senso di marcia sulla corsia sul lato opposto dei lavori. Disposto anche l’obbligo di svolta a destra (in direzione di via Mari) per tutti i veicoli che in uscita dalla corsia sud (lato edicola giornali) si immetteranno nella corsia centrale. Infine, è stato istituito il divieto di sosta su tutti lati di piazza Immacolata interessati dai lavori.