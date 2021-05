Incidente sull'A14 nel tratto dei rallentamenti per i cantieri. Automobilista grave soccorso in eliambulanza.Traffico caos

PORTO SAN GIORGIO - Incidente stradale nel primo pomeriggio sull'autostrada A14 nel tratto fermano. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, una delle quali è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Purtroppo il tratto in questione è oggetto di alcuni cantieri nelle gallerie e proprio a seguito dello schianto si sono verificate code. Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha chiesto alla società autostrade un'accelerazione sui cantieri. Attualmente la chiusura è prevista per la fine di giugno.

APPROFONDIMENTI LA LETTERA "Tratto maledetto" dell'A14, Acquaroli scrive ad... CAOS TRAFFICO Disagi senza sosta. Anche ieri 6 km di coda sull'autostrada A14:... PEDASO Dopo l'incidente, i lavori: coda di 9 chilometri sul "tratto... L'INCUBO A14, schianto in galleria nelle Marche. Code per 5 chilometri e... L'INCUBO A14, torna l'incubo. Schianto in galleria all'altezza dei... VIABILITA' Controlli nelle gallerie, chiusa l'autostrada A14: ecco il tratto...

LEGGI ANCHE

"Tratto maledetto" dell'A14, Acquaroli scrive ad Autostrade: «Gravi disagi, attenzione ai cantieri»

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA