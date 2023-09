URBINO - C antieri continu i. Uno dietro l’altro. A lle Cesane sono iniziati i lavori per realizzare un campo per la pratica del golf nell’ambito del programma del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; il progetto ha un importo complessivo di 276.000 euro, di cui 80mila sono un finanziamento del Gal e 196mila sono a bilancio comunale .

L’obiettivo del Comune

« L’obiettivo complessivo – afferma il sindaco Maurizio Gambini - è migliorare le strutture e i servizi sportivi , implementando l’offerta a beneficio dei cittadini di tutto il territorio. Il campo per la pratica del golf è un progetto in cantiere da diverso tempo che, insieme al parco dell’aquilone e al bike park, mira a far vivere e valorizzare il patrimonio naturalistico intorno alla città, in particolare nell’area delle Cesane, anche attraverso il forte richiamo delle attività ludiche e sportive . Tra pochi giorni, avvieremo anche i lavori per la realizzazione del parco dell’aquilone » .

« Questa a mministrazione comunale , inoltre - continua il sindaco - , ha rivolto grande attenzione al potenziamento delle infrastrutture pedonali e ciclabili: la realizzazione della nuova pista ciclabile con ciclo stazione davanti al Pala Carneroli è solo il primo tratto di un collegamento più ampio tra il Pala Mondolce e la chiesa della Santissima Annunziata, un’infrastruttura che sarà a servizio dell’area sportiva e del nuovo polo universitario del Petriccio».

La ricarica per bici elettriche