PORTO SAN GIORGIO - Presentato ieri, nel foyer del teatro comunale di Porto San Giorgio, il cartellone teatrale ispirato alla scritta dell’ingresso: «Castigat ridendo mores». Ironia e divertimento saranno alla base degli spettacoli la cui campagna abbonamenti, partirà il 2 novembre dalle 16 alle 20. Per il momento, la cifra investita dall’amministrazione è di 25mila euro.

Emozionata l’assessora alla cultura, Carlotta Lanciotti che ha affermato: «La presentazione della stagione teatrale per me è un grande punto di partenza e un bellissimo risultato raggiunto con i numeri dello scorso anno. Apriamo il sipario con la stagione 2023/24 con la prosa e non solo. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca importante. Attraverso la risata abbiamo portato spettacoli che messi in scena mostreranno i vizi della società». La direzione artistica è di Stefano Tosoni, soddisfatto della programmazione di quest’anno: «L’obiettivo della stagione è l’ironia e il divertimento che rispecchi la scritta all’ingresso del teatro di Porto San Giorgio che lo ha specializzato per non farsi schiacciare da altri teatri più grandi. La stagione di quest’anno ha grandi nomi. L’anno scorso abbiamo avuto una media di 230 spettatori a serata che significa quasi sold out, con una media di 120 spettatori a sera per la rassegna Sottopassaggi arrivata alla settima edizione».

La stagione partirà con Molto rumore per nulla di Shakespeare il 21 novembre, per proseguire con Non hanno un amico di Luca Bizzarri il 16 dicembre, Andavo a 10 all’ora di Paolo Cevoli il 23 gennaio, La finta ammalata con Franco Oppini il 20 febbraio, Secondo lei di Caterina Guzzanti il 12 marzo, Una giornata qualunque con Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch il 2 aprile, per finire con Per fortuna che c’era il Gaber con Gioele Dix il 16 aprile. L’Amat, ha rinnovato un sodalizio con un partner storico «il comune ha sempre avuto la volontà di distinguersi - ha spiegato Raimondo Arcolai - in una provincia ad alta intensità teatrale. Continua a farlo con progetti importanti e presenze costanti agli spettacoli. Il successo dell’anno scorso sarà da confermare. È importante investire sul teatro contemporaneo, significa coinvolgere nuove generazioni e nuovi talenti».



Riparte anche, per la ventisettesima edizione, il teatro per ragazzi che suona come una scommessa vinta per il comune di Porto San Giorgio «qui è stata fatta la prima stagione di teatro per bambini della parte sud della regione -ha spiegato Marco Renzi- organizzata con la stessa dignità di una stagione per adulti. Una peculiarità che ha fatto moltiplicare anche le altre. Quest’anno abbiamo 6 titoli a partire dal 19 novembre fino a marzo». Dal 26 novembre, partiranno anche 4 commedie curate dalla compagnia Nuove Cappellette.



La presenza dei consiglieri comunali, «testimonia l’importanza che l’amministrazione da alla cultura e a questo teatro - ha spiegato il sindaco Valerio Vesprini in chiusura - che dobbiamo sfruttare al meglio. Abbiamo detto all’assessore Lanciotti di puntare sull’ironia. Ringrazio Eugenio che anima il teatro e Samanta Sollini dell’ufficio cultura, sempre pronta a collaborare per stilare una stagione teatrale di qualità per tutta la Provincia ma anche per la Regione viste le presenze». Non mancherà la rassegna Musica incantatrice, con la direzione artistica di Stefania Donzelli e uno spettacolo fuori programma, Nuova io di Roberto Rossetti, il 4 maggio che parla del tumore alle ovaie attraverso la musica.