Bonus trasporti, domenica 1 ottobre il click day: alle ore 8 via alle richieste delle agevolazioni per i viaggi

Lo scorso mese erano terminati molto velocemente. Anche stavolta, cioè domani 1° ottobre alle 8 del mattino, armatevi di pazienza e rapidità per poter fare richiesta del Bonus trasporti. Ecco come si accede e chi può ottenere l'aiuto messo a disposizione dal governo.

Click day, come funziona

Il 1° ottobre si rinnova la possibilità di ottenere l'agevolazione da 60 euro introdotta con Dl Aiuti nel 2022 e rifinanziata più volte. I nuovi voucher saranno concessi senza risorse aggiuntive ma con i fondi residui non spesi a settembre. È un click day: vuol dire che chi prima clicca, prima riesce a ottenere il voucher poiché il portale accetterà le domande fino a esaurimento.

Chi ne ha diritto

Non tutti possono avere il Bonus trasporti. Il voucher è pensato per studenti e lavoratori che hanno un reddito uguale o inferiore ai 20.000 euro (prima era 35.000). È valido come rimborso per i costi degli abbonamenti mensili, plurimensili o annuale ai mezzi di trasporto pubblico su gomma e rotaia.

Cosa serve per chiederlo

Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti e fino a esaurimento risorse.

Il bonus si può chiedere per sé o per un beneficiario minorenne a carico. Serve lo SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e poi il codice fiscale del beneficiario.

Se non riesci a ottenerlo neppure stavolta

Nel decreto “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” il bonus trasporti è stato rifinanziato con risorse pari a 12 milioni di euro.