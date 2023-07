ANCONA La campagna abbonamenti 2023-2024 dell’Ancona viaggia spedita. Quota cinquecento è stata già superata dal pubblico biancorosso che sta sfruttando il periodo promozionale voluto dalla società che, dall’apertura del campagna del 21 luglio, terminerà il 15 agosto. Prezzi tra i più bassi della categoria, almeno in questa fase “di lancio”, capaci di proporre addirittura una curva nord a 5 euro a partita (100 euro l’abbonamento, ridotto Under 18 € 50, Donne e Over 70 € 70) per le diciannove sfide casalinghe che attenderanno il Cavaliere armato. Per il resto si va dai 120 euro totali della gradinata (ridotto Under 18 € 50, Donne e Over 70 € 70) fino ai 250 euro della Tribuna d’onore passando per la tribuna laterale a 140 euro (ridotto Under 18 € 50, Donne e Over 70 € 100). Dopo il 15 agosto i prezzi dovrebbero aumentare, ragion per cui in tanti stanno cercando di sfruttare la situazione. Alla base della scelta “popolare” ci sono tre fattori: la voglia di raggiungere duemila tessere da parte del club, le difficoltà per i tifosi derivanti dai continui cambi d’orario a causa delle televisioni e le tariffe più che convenienti dedicate a donne, giovani e anziani. Vista la situazione i 1130 abbonamenti dello scorso campionato potrebbero essere agevolmente superati.

Impennata ad agosto

Secondo Silvia Trillini di Tabaccheria Art e Glamour di via Torresi, uno dei punti vendita convenzionati DiyTicket per sottoscrivere l’abbonamento, agosto potrebbe essere il mese dell’impennata: «In tanti stanno aspettando la paga mensile, per questo dico che i primi di agosto potrebbero far registrare numeri importanti. Superare il dato di 1130 è più che fattibile con queste premesse». Lasciando parlare i numeri la curva a 100 euro (40 in meno dello scorso anno), la tribuna laterale a 140 euro (meno 60) e la gradinata Neri recentemente riaperta 120 euro. Cento euro in meno anche per la tribuna d’onore, da 350 a 250 euro. Un incentivo all’acquisto: «La gente si sta facendo viva, anche solo per informarsi. Il tifoso viscerale ha subito rinnovato e nel caso della tribuna coperta, al cento per cento, ha voluto riconfermare il posto che gli era stato assegnato per l’ultimo campionato». Questa operazione di conferma era possibile solo fino al 24 luglio.

Gli anziani al seguito

Per Enrico Ferraro della Curva del Tabaccaro (altra rivendita DiyTicket) c’è un elemento importante dal quale partire: «Mi ha impressionato il dato degli anziani over 70. Sono tanti e il numero è destinato ancora a crescere. Molti di loro, e lo dico perchè li conosco personalmente, si erano allontanati dall’Ancona e si stanno riavvicinando. Sicuramente il nucleo storico della tifoseria, nonostante gli anni bui, c’è sempre stato ma il Cavaliere sta ritrovando tanta gente che aveva perso per strada». Poi un ringraziamento: «Oltre alla società che è sempre disponibile ci tengo a dire grazie anche agli operatori di DiyTicket sempre pronti a intervenire ogni volta che si crea un problema. In quest’era dei biglietti “digitali” è importante poter contare su queste certezze, in tanti stanno vincendo anche il cambiamento. Tutti noi siamo cresciuti con il botteghino, oggi le cose sono cambiate».