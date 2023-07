ANCONA Campo e non solo. Mentre i biancorossi sudano sull’erba dell’Aldo Spivach sotto gli occhi di Marco Donadel e del preparatore Alberto Virgili, in società si mettono a punto i prossimi step. Il primo, in ordine cronologico, è quello legato alla presentazione delle maglie ufficiali: aspetto sentito e tanto caro ai tifosi. Da quanto filtra, anche se dall’ufficio marketing guidato da Luca Rotili le bocche restano cucite, il vernissage potrebbe tenersi a metà della prossima settimana. Magari in occasione dell’amichevole del 2 agosto con l’Osimana così da poterle sfoggiare il 6 agosto contro la Spal. Ma sono ipotesi. Quel che è certo è che, inizialmente, verranno presentate solo la prima e la seconda casacca (quelle tradizionali da casa e da trasferta) insieme alle divise per i portieri. La terza maglia sarà svelata più avanti, magari a ridosso dell’inizio del campionato.

Territorio e tratti distintivi

Saranno due divise che parleranno di territorio e di identità, questo appare scontato visto il cammino già improntato. Non mancheranno i riferimenti alla città - sul modello di quanto già proposto in occasione della campagna abbonamenti - e l’utilizzo di qualche slogan in grado di unire e aggregare sin da subito calciatori e tifosi. Come a voler rappresentare una cosa sola, in campo e sugli spalti. Sembra banale, forse neanche tanto guardando alle categorie superiori e a un calcio sempre più a servizio del business, ma i colori resteranno il rosso per la prima maglia e il bianco per la seconda con relative sfumature. Le novità potrebbero riguardare i portieri che, oltre alla maglietta propria, dovrebbero sfoderare anche una gradazione utilizzata dei giocatori di movimento. Top secret i testimonial. Lo scorso anno si scelse di affidare il ruolo in questione al capitano di sempre Massimo Gadda, oggi allenatore del Ravenna in Serie D. Sicuramente ci sarà un ampio utilizzo dei canali social a scopo promozionale, in particolare le pagine Facebook e Instagram. Pagine che raccolgono già normalmente, nel quotidiano, un numero molto alto di interazioni da ogni parte di Italia.

Le modalità di vendita

Non è escluso che, analogamente agli abbonamenti, possa esserci una fase promozionale di vendita soprattutto all’inizio. Per le modalità confermato sia lo shop online, con il sito internet dotato di una particolare e specifica sezione dove ogni utente può procedere autonomamente all’acquisto con un semplice click, sia la possibilità di usufruire di punti vendita sul territorio. Per il campionato 2022-2023 le divise erano in commercio, senza personalizzazioni (che andavano aggiunte in modo specifico), con un prezzo di partenza di 65 euro per il kit completo. Dopo le maglie sarà la volta di issare il sipario su squadra e staff tecnico con la tradizionale presentazione alla città e alla tifoseria. Ad agosto 2022 fu uno spettacolo di colori e passione al Porto Antico, dinanzi a tanta gente nonostante il periodo feriale. Cosa bolle in pentola in questo caso? A breve lo scopriremo.