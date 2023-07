ANCONA Calciomercato sempre in grande fermento in casa Ancona. Il direttore sportivo Francesco Micciola, salito nel ritiro di Cingoli nella serata di ieri continua a lavorare incessantemente per rinforzare la squadra. La notizia del giorno è che il ds biancorosso a sorpresa mette a segno l’ennesimo colpo millennials con una vera e propria trattativa lampo. Antonio Cioffi classe 2002, attaccante scuola Napoli sarà presto annunciato dal club dorico come nuovo rinforzo dell’attacco di mister Donadel. Cioffi potrebbe essere già annunciato nella giornata di oggi e arriverà con la formula del prestito dal club partenopeo.

I numeri

Parliamo di un vero e proprio talentino che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Pontedera collezionando tra campionato, playoff e Coppa qualcosa come 34 presenze, 7 gol e 1 assist. Numeri importanti per un ragazzo così giovane che alla sua prima esperienza tra i professionisti si è saputo mettere in mostra giocando spesso da titolare. Cioffi nelle idee dell’area tecnica arriva in sostituzione di Alessio Di Massimo passato al Gubbio. Proprio alla formazione eugubina è stato soffiato il calciatore, che fino ad un paio di giorni fa sembrava prossimo al trasferimento in Umbria. Ed invece il direttore Micciola è riuscito a portarselo a casa sbaragliando la concorrenza.

La curiosità

Dribbling, passaggi geniali, tiri a giro, ripartenze da centometrista queste sono le caratteristiche di Cioffi. Nel settore giovanile azzurro ha giocato spesso da esterno sinistro, prima di evolversi in perfetta seconda punta, ruolo in cui è stato maggiormente impiegato al Pontedera. Una curiosità che riguarda il nuovo attaccante biancorosso è che recentemente a Dimaro Folgarida dove il nuovo Napoli di Rudi Garcia era in ritiro il giocatore si è preso anche gli applausi del tecnico francese dopo un bel gol siglato di testa e un ottima prestazione generale. Un acquisto quello di Cioffi che arriva con grandi aspettative da parte del club dorico. Fatto il sostituto di Alessio Di Massimo ora le attenzioni saranno tutte rivolte sul settore di destra del campo. I nomi che sono sulla lista della spesa del direttore Micciola sono sempre quelli del classe 1997 Francesco Corsinelli del Gubbio che ad Ancona verrebbe immediatamente;giocatore di grande affidabilità che sarebbe un autentica garanzia per la copertura della fascia destra. Un altro profilo che piace e che trova conferma è quello di Alessandro Albertini (‘94) del Cesena che vanta qualcosa come oltre 200 presenze in categoria. Dall’Emilia fanno sapere che il giocatore è sul mercato e nel caso arrivi una proposta all’altezza non si farebbero barricate per farlo partire. Da tenere sempre in considerazione la pista che porta al ritorno di Francesco Mezzoni (‘00) che dopo una stagione da protagonista con l’Ancona ha fatto ritorno al Napoli per fine prestito. Chissà che l’operazione Cioffi non aiuti a farlo ritornare nella Marche.

Le trattative

Un altro profilo attenzionato è quello di Cristian Hadžiosmanović (‘98) del Potenza. Il calciatore ai tempi del Teramo fu vicino a vestire il biancorosso, parliamo della stagione 2021/22; adesso veste la maglia del Potenza e nell’ultimo campionato ha messo insieme 32 presenze, 1 gol e 3 assist. Per quanto riguarda il centrocampo, nonostante l’arrivo di Steven Nador (‘02) non si placano le voci che arrivano da Vicenza e che vorrebbero l’Ancona interessata al mediano Loris Zonta (‘97). In uscita sempre da monitorare le situazioni legate ad Alessandro Martina (‘00) e Pier Luigi Simonetti (‘01).