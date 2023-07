Fermana, svolta in panchina: Bruniera vicino all'annuncio? E prende quota anche il nome del nuovo Ds

FERMO- La Fermana è vicina alla svolta in panchina. Dopo l'ufficialità dell'interruzione dei rapporti con l'ex allenatore Stefano Protti e l'ex direttore sportivo Massimo Andreatini domani (26 luglio) sarà giornata di annunci.

Bruniera nuovo tecnico?

Come nuovo allenatore sembra ormai fatta per il ritorno di Andrea "Franz" Bruniera. Dopo aver indossato la maglia gialloblù da calciatore tra il 1997 e il 1999, il tecnico di Treviso si è seduto sulla panchina canarina sia da primo mister (2003-2004) sia da vice (2020-2021) di Giovanni Cornacchini oltre a diverse stagioni nel settore giovanile. Con lui, nel ruolo di Ds, potrebbe esserci Andrea Galassi ex Cattolica, Forlì, Russi, Parma e Cesena.

