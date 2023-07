Serie B e Lega Pro attendono il Tar del 2 agosto: davanti ai giudici il futuro del Lecco (e non solo) e dei campionati

ANCONA- Dopo le pubblicazioni ufficiali delle graduatorie per ripescaggi e riammissioni in Serie B (Brescia e Perugia) e C (per la Lega Pro, nell’ordine, pronte Mantova, Atalanta U23, Casertana e Piacenza), la terza serie nazionale attende la pronuncia del Tar fissata per il 2 agosto in relazione ai ricorsi presentati da Lecco e Reggina (e anche dal Siena). Dagli sviluppi, direttamente legati alla B ma indirettamente pronti a colpire anche la C, dipenderà la programmazione dei gironi con relativi calendari.

Gli step

Al momento, visto il clima d’incertezza e soprattutto la programmazione per il 29 agosto del Consiglio di Stato ultimo grado di giudizio, appare scontato che la data di inizio dei campionati slitti dal 27 agosto al 10 settembre.

O poco più avanti. Il presidente Matteo Marani, per non farsi trovare impreparato, ha fissato un Consiglio direttivo di Lega Pro immediatamente dopo le decisioni del Tar. Consiglio direttivo di cui fanno parte anche Roberta Nocelli (Ancona) e Mauro Bosco (Vis Pesaro). Dalla riunione saranno definite le linee guida per i prossimi passi per far sì che le società possano arrivare nel modo migliore - all’interno di una situazione già di per sè spiacevole - all’inizio ufficiale del campionato. Il primo turno di Coppa Italia, fissato per il 20 agosto, sarà recuperato probabilmente in turno infrasettimanale.