ASCOLI Il giorno tanto atteso è arrivato: quest’oggi, infatti, il Consiglio di Stato si esprimerà in merito ai ricorsi della Reggina, per l’esclusione dalla Serie B, e del Perugia, contro l’ammissione del Lecco in cadetteria, con il Brescia alla finestra nella speranza che venga ratificata l’esclusione dei calabresi. I quattro club, con i rispettivi tifosi, hanno trascorso una notte insonne dopo che, ieri, si sono svolte le udienze davanti al Consiglio di Stato.



I tifosi



Udienze slittate di qualche ora per evitare problemi di ordine pubblico, considerati i tanti tifosi della Reggina che, insieme al sindaco facente funzione della città metropolitana di Reggio Calabria, Camillo Versace, si sono recati a Roma. E mentre nelle piazze limitrofe alla sede del Consiglio di Stato i supporters amaranto intonavano cori e slogan, su tutti il «Giù le mani dalla Reggina», in aula hanno preso il via le udienze: prima si è discusso del caso Lecco, legato al ritardo nella presentazione della documentazione per l’iscrizione in B, poi di quello dei calabresi, relativo al mancato pagamento nei tempi stabiliti dei contributi Inps e Irpef.



L’attesa



Cauto ottimismo è trapelato in casa Lecco, nonostante i difensori del Perugia (e quelli del Foggia, che ugualmente chiede l’ammissione in B in caso di esclusione dei manzoniani) siano convinti che la perentorietà della scadenza non prorogabile porterà all’esclusione dei lombardi: «Il Lecco deve essere fuori per i termini perentori, ora bisogna capire la soluzione che adotterà il Consiglio di Stato. Ci sono varie possibilità, anche quella di una B a 22 squadre» le parole dell’avvocato dei Satanelli. Delicatissima anche la situazione della Reggina. Il club ha fatto leva sull’omologa concessa dal Tribunale dello Stato per il pagamento entro i termini stabiliti, la Figc e i legali del Brescia hanno ribadito la perentorietà delle scadenze federali: «È emerso ancora una volta il termine perentorio del 20 giugno, tutto si basa su questo aspetto e sull’instabilità economica della nostra società. La Reggina, però, ha pagato entro i termini stabiliti dallo Stato, quindi in tempo» le parole del sindaco Versace. Sulla questione è intervenuto anche il direttore sportivo degli amaranto, Massimo Taibi: «Meritiamo la Serie B, sarebbe assurdo perderla per stupidate. I nostri difensori sono stati bravi, ma lo sono stati pure le accuse: vediamo cosa deciderà il Consiglio, ma alla città dico che comunque andrà non ci abbatteranno mai».



Le stoccate



Non sono mancate neppure stoccate tra le società coinvolte: «Se la Reggina non venisse ammessa, deve essere ripescato il Foggia e non il Brescia: i lombardi sono retrocessi sul campo e il loro presidente ha bruciato alcuni faldoni importanti» la bordata di Gianni Latella, consigliere delegato allo sport di Reggio Calabria. Oggi (finalmente) la parola fine a un’estate caldissima.