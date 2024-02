PESARO In casa Carpegna Prosciutto oggi è il giorno del nuovo play-guardia Usa Justin Wright-Foreman, che arriva in città all’ora di pranzo e che nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, per iniziare poi domani il suo lavoro in palestra assieme ai suoi nuovi compagni, in vista della sfida contro la capolista Germani Brescia. Il match di andata si concluse con la vittoria della formazione di coach Alessandro Magro 81-79. In quell’incontro la Vuelle ebbe in mano anche la palla della vittoria fallita purtroppo da Scott Bamforth con un tiro dalla media di distanza, dopo una gara giocata alla pari e condotta anche per alcuni minuti. I migliori per la Carpegna Prosciutto in quella occasione furono Trevon Bluiett che chiuse la gara con 21 punti, mentre Leonardo Totè segnò 16 punti e capitan Matteo Tambone ne mise a segno 13. Dando uno sguardo ai numeri totalizzati fino adesso dai prossimi avversari della formazione di coach Romeo Sacchetti, Brescia è il secondo attacco di tutta la serie A con 88,4 punti di media e ne subisce 75,3 a partita, con la sola Milano che concede di meno alle formazioni avversarie.

I numeri

Nella valutazione di squadra i ragazzi di coach Alessandro Magro sono secondi e solo la Virtus Segafredo fa meglio. Anche nei rimbalzi totali la Germani occupa la seconda posizione subito dietro a Venezia. In quelli difensivi e offensivi i prossimi avversari della Vuelle sono terzi in entrambe le graduatorie. Passando agli assist Brescia è quarta e nelle palle recuperate terza. La Germani poi è la squadra che spreca meno di tutte le sedici formazioni di Serie A, considerato che è prima con 10,7. Amedeo Della Valle e soci sono i migliori assieme alla Virtus Bologna anche nel plus-minus, terzi nella percentuale totalizzata nel tiro da due punti e noni nelle conclusioni da tre punti. Nei tiri liberi la compagine lombarda è terza, mentre nella percentuale al tiro totale è seconda, preceduta solo dalla Virtus Bologna. I numeri in questo caso rispecchiano ampiamente il valore della Germani, considerato che solo nel tiro da tre punti la squadra di coach Alessandro Magro non è nelle prime posizioni, mentre nelle altre voci statistiche risulta essere sempre tra le migliori. Numeri alla mano per la Vuelle non sarà una sfida semplice, ma a questo punto a prescindere da chi ci sarà di fronte, i ragazzi di coach Sacchetti devono solo pensare a dare tutti il massimo, mettendo in campo tutto quello che hanno per tutti i quaranta minuti.

I giovani

Nel frattempo domenica pomeriggio la Carpegna Prosciutto Papalini Under 17 allenata da coach Mattia Costa, nel girone B Interregionale di Eccellenza si è imposta sulla Pallacanestro Reggiana 77-71, ottenendo la prima vittoria in questa seconda fase. I migliori marcatori della partita per la formazione pesarese sono stati Cornis con 22 punti, Stable Terry con 20 e Reginato con 16. Dopo due giornate al comando della classifica c’è il Don Bosco Livorno, che nella prima giornata si era imposto nel derby toscano giocato contro Firenze e che nel successivo incontro ha battuto tra le mura amiche l’Alfa Omega Ostia, che la scorsa settimana aveva sconfitto proprio i ragazzi di coach Mattia Costa.