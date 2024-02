PESARO Italbasket, lo show nell'"astronave" è servito. Pozzecco e Melli suonano la carica: «Pesaro per la Nazionale è casa, la città ci ha accolti con entusiasmo e passione, alla Vitrifrigo Arena sarà una serata speciale». Tutto è pronto per l'atteso match di esordio della Nazionale Italiana di basket, che scenderà in campo questa sera alle 20,30 (live Dazn, Sky Sport e Now) alla Vitrifrigo Arena di Pesaro contro la Turchia di coach Ergin Ataman, partita d'esordio valida per la qualificazione al Campionato Europeo che nell’estate 2025 si giocherà tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice.

APPROFONDIMENTI QUALIFICAZIONI EURO25 Omeopatia azzurra per il basket pesarese: primo allenamento della Nazionale di Pozzecco e Polonara aspettando i turchi. Il video



L’attesa

«So bene quanto Pesaro viva di basket - ha detto ieri il coach azzurro Gianmarco Pozzecco nella conferenza stampa che si è tenuta in Comune - qui si viene sempre molto volentieri e come Nazionale sapevamo che saremmo stati accolti con entusiasmo e passione. Domani (oggi, ndr) per la prima volta in panchina non sarà con noi Charlie Recalcati: tutti sanno quanto io sia legato a lui, una delle persone più importanti della mia carriera. La decisione l’abbiamo dovuta prendere perché anche in ottica Olimpiadi era necessario asciugare un po’ lo staff tecnico. Vivrò il passaggio di consegne tra Gigi e Nik ma non sono preoccupato perché certamente è assicurata la continuità da due professionisti che sono così legati alla maglia Azzurra. La Turchia sarà un avversario non semplice, è un’ottima squadra ed è allenata magnificamente da Ataman, uno dei migliori coach a livello europeo di tutti i tempi. La partita sarà complicata ma mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faremo una grande partita». Pozzecco ha comunicato i 12 azzurri che scenderanno in campo questa sera: a riposo resteranno Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso e Matteo Spagnolo. Ad una domanda sulla possibilità di inserire in futuro Leonardo Totè, il pivot della Vuelle, nel roster della Nazionale, il coach ha fatto capire che viene data la priorità ai giocatori che finora hanno fatto parte del gruppo per rafforzare il concetto di squadra, ma senza giudizi definitivi su chi è fuori, quindi lasciando le porte aperte anche a Totè. Il neo capitano azzurro Niccolò Melli dice di essere legato a Pesaro da «un ricordo speciale. Nel 2011 sono venuto qui in prestito da Pesaro e per me è stato come rinascere, perché fui accolto da tanto affetto. Esordire da capitano proprio qui a Pesaro avrà un sapore speciale. Affronteremo la Turchia con la massima concentrazione, sarà una partita complicata ma sappiamo che ci sarà un grande pubblico e lo vogliamo ripagare nel modo migliore. Poi ci attende il sogno olimpico ma credo sia giusto fare un passo per volta. Speriamo che sia una serata speciale, per noi e per Pesaro».

Il presidente

Il presidente della Fip Giovanni Petrucci ha sottolineato di sentirsi a casa a Pesaro: «Ci attende una partita difficile ma ho fiducia nella nostra squadra e sono certo che saremo sostenuti da un grande pubblico, come sempre». Il sindaco Matteo Ricci, presente insieme all'assessore allo Sport Mila Della Dora, ha fatto in conferenza gli onori di casa: «Siamo molto orgogliosi che Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024 e Città europea dello sport, torni ad ospitare la nazionale italiana di basket. Sarà una grande vetrina mediatica, che porterà il nome di Pesaro nel mondo, in un anno per noi straordinario».