L'Ascoli impatta in casa con il Brescia e muove la classifica in ottica salvezza: il solito Mendes illude, Dickmann pareggia

ASCOLI Un punto che muove la classifica in ottica salvezza per l'Ascoli di Fabrizio Castori ma che aumenta anche qualche rammarico. Al Del Duca, infatti, nonostante una prova gagliarda i bianconeri non vanno oltre l'1-1 salendo a 27 punti. Dopo il vantaggio di Mendes su rigore è arrivato, a fine primo tempo, il pareggio di Dickmann al minuto quarantaquattro. Nel finale proteste del Picchio per un rigore non concesso a D'Uffizi su contatto, leggero, in area.

Ascoli-Brescia 1-1 (37' Mendes su rig., 44' Dickmann)

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Il tabellino

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano (33’ st Zedadka), Valzania (33’ st Giovane), Di Tacchio, Celia (41’ st Bayeye); Caligara (1’ st D’Uffizi); Mendes, Rodriguez (33’ st Duris).

A disp.: Bolletta, Vasquez, Streng, Quaranta, Vaisanen, Milanese, Maiga Silvestri. All. Bocchini

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares (13’ st Jallow); Bisoli, Van de Looi (1’ st Bjarnason), Bertagnoli; Galazzi (23’ st Huard), Bianchi (41’ st Olzer); Moncini (23’ st Borrelli). A disp.: Cortese, Mangraviti, Cartano, Besaggio, Ferro. All. Maran

ARBITRO: Massimi di Termoli

RETI: 37’ pt rig. Mendes (A), 44’ pt Dickmann (B)

NOTE: Ammoniti Van De Looi (B), Bellusci (A). Spettatori 6.020 (3.324 abbonati) per un incasso di 47.365,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 2’ pt, 4’ st.