ANCONA Martedì di visite, firme e annunci. Ma non di allenamenti per i nuovi arrivi in casa Ancona che, a causa della burocrazia, si metteranno a disposizione di mister Donadel solo nella giornata di oggi.



Le ufficialità



Come preannunciato nei giorni scorsi, diventano ufficialmente biancorossi il difensore Alessandro Macchioni (‘02) e l’esterno Gianluca Clemente (‘96) provenienti dalla Pro Vercelli rispettivamente a titolo definitivo per un anno e in prestito. Insieme a loro il centravanti norvegese Julian Kristoffersen (‘97) dalla Salernitana, anche lui per un anno (ma c’è un’opzione in favore dell’Ancona per il rinnovo). Hanno salutato, nell’ambito del doppio scambio con la Pro Vercelli, il marcatore Agostino Camigliano (‘94) e il fantasista Mirco Petrella (‘93). Il primo in prestito, il secondo a titolo definitivo in quanto in scadenza. Confermate, in questo senso, le nostre indiscrezioni pubblicate nel weekend con i dorici che si apprestano a chiudere il loro mercato.



Gavioli, l’ultimo tassello



Un mercato particolare, non semplice, e con tanti movimenti. Arrivati Clemente, Macchioni e Kristoffersen, partiti Camigliano, Petrella, Lombardi e Moretti per completare le operazioni degli ultimi giorni manca un ultimo tassello: la mezzala richiesta da Donadel. Il nome di Lorenzo Gavioli, classe 2000, della Reggina considerato in pole fino a ieri è stato certificato: è lui il tassello mancante al mosaico dorico. Secondo le informazioni raccolte, formalmente la trattativa risulta già chiusa da qualche giorno ma si è deciso di aspettare la pronuncia del Consiglio di Stato sulla Reggina (ieri l’udienza a Roma). Oggi, infatti, l’ultimo grado di giudizio dovrebbe confermare l’estromissione dei calabresi dalla Serie B e dai campionati professionistici. Per l’ex Pro Patria, Renate, Feralpisalò e Ravenna, in questo scenario, lo sbarco nel capoluogo sarebbe imminente. Addirittura già in giornata. Per lui contratto di un anno con opzione per quello successivo. Ai tempi della Primavera dell’Inter, nel 2017-2018 con mister Stefano Vecchi, trionfò nel Torneo di Viareggio. In quella squadra nerazzurra figurava anche un certo Davide Merola, oggi al Pescara, pallino di Micciola fortemente cercato nell’ultima sessione di gennaio 2023. Il suo mancato arrivo, tra le altre cose, determinò l’ingaggio di Federico Melchiorri (‘87) oggi alla Recanatese.



Campo e prevendita



Ieri mattina la squadra è tornata a lavorare sul campo in vista del primo impegno ufficiale di sabato in notturna sul campo dell’Entella. Oltre al lungodegente D’Eramo, assente alla seduta anche Dutu che ha smaltito un colpo rimediato sabato. Nulla di preoccupante con il difensore che potrebbe tornare in gruppo a tutti gli effetti. già nell’allenamento odierno fissato sempre per le 10 al Paolinelli. Intanto, sempre in relazione a Entella-Ancona di sabato, i tifosi anconetani che vorranno acquistare il biglietto per il settore ospiti (Gradinata Nord) del Comunale potranno farlo fino alle 19 di venerdì al costo di 9 euro più diritti. Il circuito di vendita sarà Etes sia online sia nei punti vendita autorizzati come Computer New Files di corso Carlo Alberto. Per chi non sarà presente in Liguria, in virtù del cambio nell’aggiudicazione dei diritti televisivi, il match sarà visibile in pay per view sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Now Tv.

Stasera la presentazione al Passetto





Tutto pronto per la presentazione ufficiale dell’Us Ancona 2023-2024 ai tifosi e alla città. Stasera, con inizio alle ore 21, al Passetto sotto al Monumento ai Caduti sfileranno sul palco dirigenti, tecnici e giocatori compresi alcuni ospiti d’onore come il campione del mondo di scherma Tommaso Marini (assente per impegni sportivi la medaglia d’oro mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi che domani sarà di scena a Zurigo). Presentatori dell’evento lo speaker dello stadio Del Conero Roberto Cardinali e la storica voce di Radio Tua, nonchè addetto stampa del club, Paolo Papili. Non ci sarà, come annunciato, il presidente Tony Tiong che però volerà da Hong Kong nei prossimi giorni per essere presente sabato alle 20.45 al Comunale di Chiavari per assistere a Entella-Ancona. Lo spettacolo principale di questa serata sarà quello dei tifosi, esattamente come avvenuto più di un anno fa al Porto Antico. I ragazzi della Curva Nord hanno invitato tutta la tifoseria ad arrivare in corteo dandosi appuntamento per le 19.45 in piazza Diaz. A proposito di tifosi, la società ha comunicato che dalle 8 di stamattina fino alle 23 di domani, in via promozionale, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a prezzo di lancio cioè con gli sconti promossi fino a Ferragosto.