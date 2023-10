ASCOLI La società e lo staff tecnico hanno deciso di anticipare di un giorno la partenza per Lecco vista la distanza tra le due città. Stamattina la squadra effettuerà in Lombardia la rifinitura in preparazione alla gara di domani contro i manzoniani, calcio d’ inizio ore 14. Il tecnico bianconero William Viali ha parlato dopo l’ultimo allenamento al Picchio Village. «Abbiamo sfruttato la sosta per lavorare e curare qualche dettaglio in più, la squadra ha lavorato veramente molto bene, arriviamo a questa partita pronti. Siamo consapevoli che per fare risultato a Lecco dovremo disputate una partita tosta, determinata, cattiva, sportivamente parlando».

APPROFONDIMENTI CAOS SCOMMESSE Corona tira in ballo anche il mister della Juve Max Allegri. L'informatore: «Scommetteva sulla Serie B mentre era al Casinò» L'INDISCREZIONE Mancini, le sconfitte d'Arabia criticate dai tifosi. Sulla sua panchina spunta il fantasma di Josè Mourinho SPORT Ecco il video che annuncia Mancini come nuovo allenatore della nazionale dell'Arabia Saudita



Trasferte e assenze

Fari poi sulle precedenti trasferte e sulle defezioni in difesa: «Abbiamo cercato di vincere dappertutto, anche a Cremona e a Brescia, quindi pretendo che la squadra vada a Lecco con la stessa determinazione avuta nelle ultime due trasferte. Oggettivamente c’è un problema numerico in difesa, ma non mi piace avvicinarmi alle partite pensando in negativo, abbiamo provato soluzioni alternative. In mezzo al campo ho più ballottaggi, davanti devo fare delle valutazioni. Rodriguez a metà settimana si è fermato per una contrattura muscolare è tornato ad allenarsi, ma dobbiamo capire se ci sono rischi oppure no. Caligara? In queste due settimane ha lavorato ad altissimo livello, sotto l’aspetto fisico e mentale, non si è fatto abbattare da un episodio negativo con la Sampdoria».

Il Lecco

L’ avversario di domani: «Non fa mai piacere giocare contro squadre che hanno cambiato allenatore perché si hanno pochi riferimenti, ma ultimamente accade spesso. Il Lecco nelle partite disputate ha sempre battagliato, ad eccezione della sfida col Cosenza, è una squadra mai doma; in quello stadio, che conosco bene, mi aspetto una gara gagliarda da parte dell’avversario, complicata sotto l’aspetto della pulizia del gioco, sarà una partita anche sporca, ma in quei momenti dovremo riuscire a starci dentro, dovremo fare tante partite diverse nella stessa gara». Viali ha un po’ di rammarico dopo questa prima parte della stagione. «Credo che le gare in cui abbiamo buttato via punti siano le ultime due, con la Sampdoria e a Brescia, per questo c’è grande rammarico. Per il resto le partite sono sempre state logiche: a Cremona siamo andati sotto due volte, contro un avversario forte, e abbiamo recuperato in entrambe le occasioni; con la Ternana siamo stati bravi a soffrire in occasione della reazione degli avversari. E’ arrivato il momento d’essere ancora più determinati in certi frangenti della partita e questo credo farà la differenza sabato a Lecco. E poi il tempo per risalire in fretta la classifica non manca. Poi il rientro di Bogdan. «L’intervento di pulizia al ginocchio è andato meglio del previsto, la settimana prossima lo rivedremo sul campo e valuteremo».

La partita

Ma ecco la partita pensata da Viali. «Per vincere dobbiamo fare una grandissima prestazione. La squadra da un po’ sta cercando la vittoria fuori casa. Ha fatto grandi partite, soprattutto nelle ultime due trasferte, ma i risultati sono arrivati perché i ragazzi hanno giocato ottimamente e non per gli errori degli avversari. Al di là del nome di chi avevamo difronte, abbiamo avuto la forza – e anche il difetto – di condizionare le partite. Ora pretendo che la mia squadra vada a Lecco con la stessa mentalità, pronta a battagliare per 95 minuti».