ASCOLI L’ Ascoli a Lecco per vincere. I manzoniani, definiti così perché proprio sulla sponda sinistra dell’Adda il poeta Alessandro Manzoni ambientò il suo romanzo i Promessi Sposi, sono una squadra neopromossa e in difficoltà di classifica oltre ad avere un allenatore emergente in panchina come Emiliano Bonazzoli, che ha sostituito nei giorni scorsi Luciano Foschi. Che poi la partita può rivestire difficoltà nascoste è anche vero, ma i bianconeri devono comunque dimostrare di essere più forti dell’avversario e lo devono dimostrare non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale, senza perdere mai di vista un aspetto importante come l’umiltà.



Tutti pronti



I quindici giorni di allenamenti senza partite hanno permesso a William Viali di preparare al meglio la partita nonostante qualche assenza importante come quella di Eric Botteghin in difesa. Defezioni a parte l’ Ascoli deve conquistare i tre punti lo impone la classifica, lo impone il prossimo impegno casalingo quanto arriverà al Del Duca il Parma. Mettere tre punti in cascina potrebbe essere molto importante per il proseguo del campionato e per il morale dei ragazzi. Si gioca alle ore 14 su un terreno in erba sintetica, un campo molto stretto nello stadio più piccolo della Serie B che può contenere solo 4993 spettatori. Le condizioni climatiche non promettono nulla di buono: da ieri la città Lecco è sotto la pioggia, il campo potrebbe essere scivoloso e cioè richiede una maggiore attenzione e giocatori con fisicità.



Le scelte di Viali



Vedremo allora chi sceglierà Viali per questa battaglia del Rigamonti Ceppi. Le scelte in difesa e in attacco sono obbligate. Il tecnico ha maggiori soluzioni sulla linea centrale del campo. Davanti si va verso il duo Pedro Mendes- Ilje Nestorovski. A centrocampo l’ unico inamovibile è Francesco Di Tacchio, alla sua sinistra dovrebbe essere confermato Fabrizio Caligara. Stando alle parole pronunciate dal tecnico, Caligara si è allenato molto bene. Questo fa supporre che scenderà in campo dall’ inizio.

Viali ha preparato la squadra come sempre. La battaglia di Lecco sta per iniziare, perché di una battaglia si tratterà. Viali ha portato con sé 24 giocatori, tra questi c’è anche il diciannovenne Emiliano Rossi, difensore e capitano della squadra Primavera, questo perché il reparto centrale di difesa ha solo due titolari Bellusci e Danilo Quaranta dopo gli infortuni di Eric Botteghin Aljaz Tavcar e Luka Bogdan. Per il giovanissimo difensore si tratta della prima convocazione con i più grandi.

Nella lista stilata dal tecnico c’è anche Pablo Rodriguez, partito anche lui con i compagni giovedì scorso per il ritiro lombardo. Evidentemente il giocatore spagnolo sta meglio ma difficilmente partirà dalla inizio visto il suo recente problema muscolare.

Questi i 24 bianconeri a disposizione di Viali: Barosi,Bolletta, Viviano, Adjapong, Bayeye, Bellusci, Falasco, Haveri, Quaranta, Ross, Caligara, Di Tacchio, Falzerano, Giovane, Gnahoré, Kraja, Masini, Milanese, D’Uffizi, Manzari, Mendes, Millico, Nestorovski, Rodriguez.