Ascoli senza alternative: contro il Lecco servono i tre punti (il via alle 16,15)

ASCOLI - Non solo perchè è la prima di Carrera sulla panchina dell'Ascoli, ma quella di oggi è una tappa fondamentale per il Picchio in una corsa salvezza che con il passare delle giornate si è fatta sempre più difficile. E oggi non solo perchè l'avversario è ultimo in classifica (il Lecco) serve solo un risultato, ovvero la vittoria. Non ci sono alternative, non c'è scelta: i tre punti costi quel che costi. Anche perchè ieri la Ternana ha conquistato tre punti di platino contro il Cosenza rendendo ancora più caotica la zona a rischio della classifica mentre la Feralpi Salò ha perso in casa contro il Parma mentre lo Spezia ha pareggiato a Reggio Emilia.