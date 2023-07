Ancona, si parte: i dorici a Cingoli per il primo giorno di ritiro. Un centrocampista in arrivo

ANCONA- E' iniziata la stagione 2023-2024 per l'Ancona di mister Marco Donadel. E' iniziata oggi, 24 luglio, alle 9.30 dal piazzale antistante della sede di via Schiavoni.

I primi test

Sul pullman ufficiale, direzione Cingoli sede del ritiro estivo, sono saliti tutti i calciatori in rosa accompagnati dallo staff tecnico. Presente anche l'amministratore delegato Roberta Nocelli che ha raggiunto l'Hotel Tetto delle Marche, quartier generale dorico fino al 12 agosto, a bordo della propria auto. Foto di rito per tutti i giocatori compresi, naturalmente, i nuovi acquisti Giuseppe Agyemang, Eduard Dutu, Stefano Cella, Filippo Marenco e Antonio Energe. Aggregati anche diversi elementi della formazione Primavera che sarà la prima avversaria dei biancorossi nel test in famiglia in programma per sabato alle 18 nell'impianto cingolano Aldo Spivach dove, tra le altre cose, alle 17.45 odierne si svolgerà il primo allenamento. Mercoledì 2 agosto alle 17.30, invece, sempre nella medesima struttura sarà in programma la sfida amichevole tra l'Ancona e l'Osimana (Eccellenza)

Nador in arrivo

Pronto ad essere ufficializzato, in queste ore, il sesto innesto in entrata.

Si tratta del centrocampista - cresciuto calcisticamente come difensore centrale - Steven Nador. Classe 2002, nato in Germania da genitori originari del Togo, arriverà dalla Spal con la formula del prestito. Nell'ultima stagione a Montevarchi ha totalizzato 29 presenze in Lega Pro. Profilo duttile e dotato di grande fisicità è salito sul pullman in attesa dell'ok definitivo prima di iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni.