ANCONA Il calciomercato dell’Ancona continua a regalare colpi in entrata e in uscita. Dopo l’arrivo dell’attaccante Antonio Energe (‘00) e l’uscita di Mario Prezioso (‘96) ceduto a titolo definitivo al Potenza, questa è la settimana del nuovo centrocampista centrale. Radio mercato dice che l’Ancona avrebbe in pugno un centrocampista classe 2002 di grande stazza e dal fisico possente proveniente dalla Serie B ma che conosce già la C e il girone dove gioca l’Ancona; i ben informati parlano di un annuncio che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Un profilo top secret che come già scritto su queste colonne da qualche giorno il direttore sportivo Francesco Micciola sta lavorando in grande segreto per la mediana biancorossa.



Ecco la pista



Di chi potrebbe trattarsi? Dopo alcune ricerche, un nome che emerge e che potrebbe essere il profilo adatto per caratteristiche, carta d’identità e voglia di mettersi in luce è quello di Steven Nador (‘02). Il calciatore nato in Germania da genitori togolesi è di proprietà della Spal ma nell’ultima stagione è stato impegnato con la maglia del Montevarchi collezionando 29 presenze in campionato. Se realmente fosse Nador il giocatore che il ds Micciola ha bloccato, si tratterebbe di un calciatore in grado di rivestire il doppio ruolo di mediano davanti alla difesa ma anche quello di difensore centrale. La sensazione è che molto presto avremo una risposta all’enigma. Sicuramente ci sentiamo di escludere dalla lista il nome di Frank Toyou (‘02) del Cosenza.



L’esterno destro



L’altro ruolo di grande interesse in questa fase del calciomercato è quello relativo all’esterno destro: Francesco Corsinelli (‘97) del Gubbio è un profilo che piace e i contatti tra le parti sono stati confermati. Nelle ultime ore è emerso l’interessamento anche per Alessandro Albertini (‘94) del Cesena, profilo esperto che vanta oltre 200 presenze in categoria. Ma non ci sentiamo nemmeno di escludere per il momento un gradito ritorno, ovvero quello di Francesco Mezzoni (‘00) rientrato al Napoli per fine prestito e che ad Ancona tornerebbe volentieri se non si dovessero spalancare per lui le porte della Serie B. Ma attenzione perché la lista dei pretendenti al ruolo di nuovo esterno destro probabilmente è destinata ad allungarsi. Per l’argomento fasce laterali, quella di sinistra al momento è ben coperta dal nuovo arrivato Giuseppe Agyemang (‘02) e Alessandro Martina (‘00). La situazione di quest’ultimo però va monitorata attentamente e non si può dare per scontata la permanenza al momento. Stesso discorso vale anche per Pier Luigi Simonetti (‘01) sempre al centro delle attenzioni di varie società di Serie B e di Lega Pro.



L’attacco



Per il reparto avanzato, resta sempre in piedi l’ipotesi legata a Carlos Embalo (‘94) del Cittadella sul quale si è acceso anche l’interessamento del Cerignola. E’ chiaro che il reparto avanzato vedrà ancora dei movimenti in entrata e in uscita, in primis perché l’area tecnica biancorossa sa perfettamente che ceduto Alessio Di Massimo si dovrà portare a casa un sostituto all’altezza e probabilmente questo avverrà nel mese di agosto. Ma come per il reparto di centrocampo, siamo certi che anche per l’attacco il direttore Micciola ha un asso nella manica da giocarsi. In uscita congelata al momento la posizione di Luca Lombardi (‘02), mentre si attendono offerte concrete per Andrea Mattioli (‘01).