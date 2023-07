ANCONA «Stiamo lavorando per avere un sempre maggiore numero di tifosi allo stadio. Per aumentare quel supporto alla squadra, che non è mai mancato, ma che vorremmo implementare e favorire proprio per creare ulteriore entusiasmo da trasmettere alla città ed ai giocatori». Sono parole di Luca Rotili, responsabile marketing dell’Us Ancona, all’indomani dell’ufficializzazione della campagna abbonamenti che la società ha diramato con largo anticipo, proprio per favorire un maggior numero di abbonati. Una campagna abbonamenti che viene lanciata con un sostanziale diminuzione economica rispetto allo scorso anno. Basti pensare che la curva passa a 100 euro (40 in meno dello scorso anno), la tribuna laterale 140 euro (meno 60), la gradinata di nuova istituzione 120 euro. Cento euro in meno anche per la tribuna d’onore, da 350 a 250 euro.



Messaggio chiaro



Insomma il messaggio è chiaro: la società vuole portare più gente al Del Conero e per farlo abbassa il prezzo dell’abbonamento. Ma vediamo di capire questi concetti spiegati appunto dal responsabile marketing Rotili. «Siamo partiti – dice - da un concetto basilare. Fra partite spalmate in orari e giorni diversi la gente è frastornata. Ed allora abbiamo voluto andare incontro ai tifosi proponendo un sostanziale ribasso perché vogliamo fare in modo che venire allo stadio sia sostenibile a tutti. Tra l’altro – prosegue – abbiamo mantenuto il costo del biglietto singolo uguale a quello dello scorso anno ma calato gli abbonamenti proprio per favorire questa azione di attaccamento alla società». Dal punto di vista tecnico ed organizzativo Rotili precisa alcune cose che i tifosi debbono avere in mente. «Tutti gli abbonati dello scorso anno – spiega – hanno ricevuto o un sms od una mail in cui si chiedeva se avesse intenzione di confermare il posto dello scorso anno, a costi ribassati come detto. Se qualcuno per qualche problema non avesse ricevuto il messaggio è pregato di contattare il numero verde della piattaforma (060406) fino a domani ed avere il benefit del posto a prezzo ribassato. Da lunedì sera, quindi, avremo un quadro più completo della situazione abbonati. Puntiamo a migliorare i 1100 dello scorso anno e siamo convinti di riuscirci, a regime».



La “linea” del 15 agosto



Poi c’è un’altra postilla da tenere in considerazione. «Dal 15 agosto – è ancora Luca Rotili che parla – la diminuzione del costo dell’abbonamento non sarà più in vigore ed aumenteremo il costo. Ma, lo ripeto, siamo proponendo uno dei costi più bassi della categoria visto che a conti fatti 100 euro per la curva significa, viste le 19 partite casalinghe, una spesa di 5 euro a partita. E non mi sembra un costo esagerato». Ma con Rotili, che si dice entusiasta del lavoro che svolge oramai da tre anni («è proprio una bella esperienza»), affrontiamo anche un altro aspetto che rientra nelle sue competenze societarie: quelle del marketing e degli sponsor. L’arrivo come main sponsor di una azienda che non ha sede ad Ancona ha fatto riflettere ancora una volta sulla freddezza dell’imprenditoria locale nei confronti del club dorico. «Intanto diciamo che la “Centro Software” ha sede a Bologna ma filiali in tutta Italia ed anche ad Ancona – sintetizza Rotili -. Ma, nello specifico, dopo un anno e mezzo di sostanziale freddezza da parte degli imprenditori locali posso dire con cognizione di causa che qualcosa si sta sbloccando. Stiamo mettendo in atto – prosegue – delle operazioni commerciali, anche grazie a Makeventi del Gruppo Confartigianato, che daranno la possibilità veramente a tutti, piccole o grandi imprese, di essere a supporto della società. Anche con quote minime, secondo le potenzialità di ognuno. Ho molta fiducia in questo senso, abbiamo già buone risposte».



Le maglie



Tra le altre iniziative Rotili ricorda che ai primi di agosto verranno presentate le maglie ufficiali della squadra e che sta progettando iniziative per i giovani e per le società affiliate o gemellate con l’Us Ancona. Cerchiamo di coinvolgere al massimo la città, cercando di venire incontro a tutti, per alimentare gli obbiettivi su squadra e strutture che la società sta mettendo in campo per una crescita continua».