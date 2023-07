ANCONA Il primo giorno di scuola, da qualsiasi latitudine lo si guardi, fa emergere sempre i sentimenti più vari negli sguardi dei vari protagonisti. Così sono le partenze per i ritiri estivi, nel mondo del calcio. La stagione sportiva 2023-2024 in casa Ancona è iniziata ieri, precisamente intorno alle 10 di mattina dal piazzale antistante la sede di via Schiavoni, quando la comitiva biancorossa a bordo del pullman ufficiale realizzato da Contram in collaborazione con la Smack Creazioni Pubblicitarie si è mossa in direzione Cingoli.

Qui, tra l’hotel Tetto delle Marche e lo stadio Aldo Spivach, la truppa dorica stabilirà il proprio quartier generale fino al prossimo 12 agosto. Poi farà ritorno nel capoluogo per dare il via alla marcia d’avvicinamento al prossimo campionato la cui data d’inizio, visto il bailamme sportivo-giudiziario, non sarà certamente quella del 27 agosto. Ma questa è un’altra storia.



In campo



Giusto il tempo di disfare le valigie, prender posto nelle camere e subito in campo. Ritmo, intensità, lavoro atletico e primi dettami tattici per Spagnoli e compagni. Un’ora e mezza di seduta, conclusa dalla tradizionale partitella, sotto gli occhi di qualche decina di spettatori ben assemblati tra curiosi cingolani e tifosi anconetani vogliosi di pallone che rotola. Sugli spalti anche il presidente di Estra Marco Gnocchini da anni vicino alle sorti del Cavaliere Armato come sponsor. Lavoro a parte per il centrocampista Micheal D’Eramo, uno dei pochissimi reduci dalle ultime due stagioni (insieme al secondo portiere Vitali e all’attaccante Moretti), che sta proseguendo la riabilitazione dopo il gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione. L’obiettivo per il duttile jolly abruzzese, apparso molto carico e con un’inedita capigliatura bionda, è quello di essere arruolabile per l’esordio ufficiale. E sarebbe un aspetto decisamente importante nell’economia dello scacchiere biancorosso poterlo ritrovare a pieno regime.



Nocelli alla partenza



Presente alla partenza della squadra anche l’amministratore delegato Roberta Nocelli che ha poi raggiunto Cingoli a bordo della sua auto. Un saluto ai presenti, qualche battuta con Perucchini e Spagnoli, e poi via verso l’headquarter stabilito. Nel piazzale dell’impianto federale, poco dopo le 9.30, ha fatto capolino anche il supervisore dell’area tecnica Roberto Ripa prima di raggiungere il suo ufficio all’interno della sede. Tutti presenti gli elementi della rosa - compreso il centrocampista classe 2002 Steven Nador, ultimo arrivato dal mercato, di cui si dirà meglio a parte - che si sono prestati alle tradizionali foto di rito. Volti emozionati sia per i nuovi acquisti (i difensori Dutu, Marenco e Cella, l’esterno Agyemang e l’attaccante Energe) sia per i sei giovani aggregati dal settore giovanile che avranno la possibilità in questo ritiro estivo di convincere mister Donadel a farli rimanere nel giro della prima squadra. Si tratta di Perri (portiere), Antoniazzi (difensore), Bugari (difensore) Paglialunga (centrocampista), Useini (centrocampista) e Mazzoni (centrocampista).



Sabato il primo test



Settimana molto fitta quella che attende capitan Gatto e soci sul terreno dello Spivach. Oggi, domani e giovedì doppio allenamento (9.45 e 17.45). Venerdì solo seduta mattutina con il pomeriggio di riposo per favorire il recupero dai primi carichi di lavoro. Sabato, dopo l’allenamento delle 9.45, in programma il primo test amichevole stagione (ore 18) contro la Primavera guidata dal neo-mister Riccardo Tumiatti. L’ingresso all’impianto cingolano sarà ovviamente libero per tutti. Domenica recupero completo in vista della nuova settimana che vedrà aumentare ancora l’intensità delle sedute. Il cammino è iniziato.