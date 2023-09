SAN BENEDETTO La Samb è partita con il piede giusto in campionato e la bella vittoria ottenuta domenica scorsa, nella gara inaugurale di Sora, testimonia che può veramente giocarsi le sue carte per ottenere la promozione in Serie C. Il modo con cui la squadra rossoblù ha costruito il successo sul campo laziale è sintomatico di come sia consapevole della propria forza ed il fatto di aver chiuso la partita nei primi 20’ di gioco lo sta a testimoniare. Eppure non era facile rompere il ghiaccio visto che da sempre la prima gara in campionato nasconde sempre delle particolari insidie e l’avversario, il Sora, era galvanizzato dalla promozione in Serie D ottenuta nella passata stagione e giocava con la mente libera di chi non aveva nulla da perdere. La Samb ha disintegrato tutti questi aspetti e ha giocato da grande squadra.

APPROFONDIMENTI LA CENA Due totem del giornalismo sportivo italiano a cena a San Benedetto: pesce e selfie per Compagnoni e Caressa di Sky



Abbonamenti e biglietti

La vittoria di Sora farà impennare il numero degli abbonamenti tanto che nelle prossime ore si raggiungerà quota 2.500. Così come le presenze al Riviera delle Palme domenica prossima, per la gara casalinga con il Tivoli, potrebbero essere intorno alle 5mila. Una cosa impensabile fino a pochi mesi fa. La campagna abbonamenti, che viene sviluppata sul circuito Vivaticket, terminerà sabato 16 settembre alle ore 19. Le tessere potranno essere ritirate sempre sabato 16 settembre presso la biglietteria nord del Riviera, dalle 15 alle 19, e domenica 17 settembre dalle ore 12 con uno o due sportelli dedicati.

La prevendita

Intanto da ieri è partita la prevendita dei biglietti per la partita casalinga di domenica con il Tivoli. I tagliandi si possono acquistare, tramite i punti vendita o online sul circuito Vivaticket, ai seguenti prezzi: curva nord 10 euro (ridotti 7,50 euro), tribuna est mare 15 euro (ridotti 10 euro), tribuna centrale 25 euro (ridotti 15 euro). Per ridotti si intende over 65, donne ed under 18. Gli under 12 pagano in tutti i settori 1,50 euro. La biglietteria nord sarà aperta il giorno della gara dalle ore 13,30 e con un prezzo maggiorato di due euro su ogni biglietto ad eccezione di quello under 12 che resterà sempre al costo di 1,50 euro.

Incontro in Comune

Intanto ieri si è tenuto un incontro interlocutorio, in Municipio, tra il sindaco Antonio Spazzafumo ed il presidente Vittorio Massi, e al quale ha partecipato anche il consulente del club rossoblù; Massimiliano Fanesi. Uno degli argomenti trattati è il pessimo manto erboso del Riviera. «Il sindaco – si legge nella nota del Comune – ricollegandosi a quanto da lui illustrato circa le precarie condizioni del campo in occasione della presentazione della campagna abbonamenti, ha spiegato che l’intervento avviato all’indomani della partita delle nazionali di rugby tra l’Italia e la Romania richiede un tempo più lungo del previsto. Pertanto è stato definito un percorso che porterà la Samb a disputare la partita di domenica prossima su un terreno che, pur in fase di sistemazione, si presenterà in condizioni sufficienti per lo svolgimento della partita. La parte più consistente dell’intervento si svolgerà nei successivi 15 giorni in modo da presentare il campo in condizioni soddisfacenti per la seconda partita casalinga». Quindi, in poche parole, le condizioni del terreno di gioco saranno praticamente quelle precarie già rilevate nella gara di Coppa Italia con l’Atletico Ascoli. E soprattutto il Comune non ha specificato chi si occuperà dei lavori. La ditta incaricata dal Comune in precedenza (la Ecoservices)? Oppure la ditta Arte Verde di Colli del Tronto suggerita da Massi? Non è dato ancora a sapere. Sulla questione convenzione, Spazzafumo avrebbe ribadito che i tempi burocratici sono lunghi per la concessione. O c’è qualcosa che bolle in pentola?

Procura federale

Intanto la Procura federale ha concluso le indagini in merito all’esposto che era stato presentato nei confronti del presidente Massi e nel quale gli sarebbe stato contestata la fondazione della società calcio San Benedetto calcio nel periodo in cui era inibito, ossia fino al 2 luglio. In base agli elementi raccolti nell’istruttoria, la Procura federale ha deciso per l’archiviazione. Lo stesso esito positivo per Massi come nei diversi esposti che errano stati emessi nei mesi scorsi.