Serie A, dove vedere tutte le partite senza pagare di più: tutte le informazioni su prezzi e offerte degli abbonamenti tv

Tutto è pronto. La Serie A è ormai alle porte. Una nuova appassionante stagione di calcio è pronta a iniziare. Sabato 19 agosto prenderà il via il campionato italiano con le prime due partite in programma alle 18:30: il Napoli, campione d'Italia, farà visita al Frosinone, mentre l'Empoli ospiterà la vincente dello spareggio salvezza, Hellas Verona.

Le emozioni del grande calcio sono pronte a iniziare ma, come ogni inizio di stagione, gli appassionati devono fare i conti con le novità, anche in tema televisione. Dove sarà possibile vedere tutte le partite della Serie A? Ecco una guida per non perdersi nemmeno un minuto del prossimo campionato (e non solo).

