PORTO SAN GIORGIO - Procedono i lavori, nei cantieri in città. Ora la priorità riguarda il campo sportivo nuovo. Avanti, in direzione sud, i lavori di riqualificazione del tratto di strada su viale dei Pini. «Stanno lavorando con minuzia - ha commentato il sindaco Valerio Vesprini - e si cerca di non creare disagi ai cittadini e al traffico. Si va un po’ più a rilento per non creare problemi di viabilità, considerando che c’è una scuola e la palestra scolastica, evitando di creare disagi a tutti. Un conto è chiudere una strada, col senso unico alternato, ci vorrà più tempo ma l’importante è non creare disagi». Questa settimana, sono partiti anche i lavori esterni al mercato coperto, per il rifacimento della facciata e della piazza.

L’ordinanza di chiusura degli spalti del campo sportivo nuovo, ha fatto seguito alla relazione datata 19 ottobre di un tecnico esterno che ha verificato lo stato della struttura. Il sindaco, Valerio Vesprini ha garantito: «Troveremo la cifra all’interno del bilancio per fare i lavori ma servirà una variazione di bilancio. Prima dobbiamo sapere quale sia l’entità dei lavori. L’apertura della tribuna è la priorità». Nella relazione, vengono spiegati i motivi della chiusura degli spalti essendo «venute meno -secondo l’ingegnere che ha redatto la relazione- le caratteristiche strutturali iniziali della struttura, condizionata dalla corrosione di alcuni pilastri e tiranti, usurati dal tempo».



Visto il pericolo e le caratteristiche attuali che non garantirebbero più la sicurezza, oltre alla chiusura il tecnico ha suggerito all’interno della relazione da lui redatta, una serie di interventi da porre in essere, a partire dai tiranti che sorreggono la porzione della tettoia e su due pali alle estremità della struttura, oltre che su altri piccoli ammaloramenti, su bulloni, altri supporti, con interventi vari di carpenteria. Prima di fare qualsiasi ipotesi di lavori, l’amministrazione ha fatto sapere che c’è da definire il progetto con il quale sarà possibile poi prevedere le risorse da inserire in un capitolato specifico del bilancio. Una volta che ci sarà un progetto definitivo, verranno richiesti diversi preventivi per poi assegnare i lavori. Al momento, l’amministrazione non è in grado di quantificare ne quanto tempo sarà necessario e né di quale spesa si tratta.

«Oggi non conosciamo le tempistiche - ha spiegato l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua - la certezza è che l’amministrazione comunale ci sta mettendo il massimo impegno, affinché si risolva la questione nei tempi più ristretti possibili. Siamo in stretta collaborazione con la società che gestisce la struttura sportiva e insieme a loro seguiamo passo passo le procedure. Ci confrontiamo in primis col gestore nonché presidente della società, Andrea Zega che è informato su tutto e con il quale siamo in stretta collaborazione quotidiana. Grazie alla società Mandolesi e ad Antimo Torresi, avevamo messo a disposizione il campo Pelloni che però la società non ha ritenuto consono alle sue esigenze. Come amministratori comunali, siamo i primi interessati a trovare una soluzione il prima possibile».