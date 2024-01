PORTO SAN GIORGIO Spaccata in piena notte nella tabaccheria di via Repubblica. Il furto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, poco lontano dal centro della città, ma nessuno sembra aver sentito nulla. Visto il metodo di effrazione utilizzato, pare si tratti di gente esperta. Il territorio è sotto la lente delle forze dell'ordine che stanno vagliando tutte le piste e monitorando la zona per riuscire a scovare i responsabili. Nella notte i ladri hanno colpito ancora all'interno della tabaccheria. I malviventi sono riusciti ad agire indisturbati in quanto sono riusciti a neutralizzare l'allarme.

La dinamica



Dopo aver messo fuori uso il sistema per le emergenze, hanno poi tagliato la saracinesca esterna, dopodiché i ladri hanno forzato la porta di accesso dell'attività di Emidio Moscini. Approfittando del vantaggio che avevano in termini temporali, i malviventi sono entrati all'interno del negozio e hanno portato via un consistente quantitativo di stecche di sigarette prima di dileguarsi nella notte. Pare infatti che nel centro abitato nessuno si sia accorto di qualcosa o abbia sentito alcun rumore sospetto tanto da destare l'attenzione. Ad accorgersene, ieri mattina, sono stati i titolari dell'attività, quando si sono recati sul posto per l'orario dell'apertura. Sono stati infatti loro, a quel punto, ad allertare le forze dell'ordine che sono accorse sul posto. Sono arrivate due volanti della polizia.

Gli agenti si sono subito adoperati per individuare qualsiasi traccia che possa portare ai responsabili della rapina. Tra l'altro, secondo chi sta indagando, sembrerebbe non si possa escludere che i responsabili del colpo, avvenuto nel centro di Porto San Giorgio, siano gli stessi che hanno messo a segno un altro colpo simile, in un'altra tabaccheria, a Campiglione di Fermo, di cui abbiamo riferito nell’edizione di ieri. In quel caso i banditi erano fuggiti in auto che avevano poi bruciato in campagna, nel territorio di Monte Urano, per evitare di lasciare tracce sospette.



Gli accertamenti



Se fosse confermata questa pista, si potrebbe ipotizzare la presenza di una banda che ha raggiunto la zona provenendo da fuori regione. In questi casi i malviventi cercano di mettere a segno 3-4 colpi per poi abbandonare il territorio. Per le indagini la polizia sta anche vagliando le eventuali immagini della videosorveglianza in zona. Spesso sono utili per cercare di risalire agli autori del colpo e, ormai, il territorio è pieno di telecamere.