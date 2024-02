Visita notturna dell'Arcivescovo Salvucci ai Vigili del Fuoco: il monsignor fino a mezzanotte nel quartier generale di Pesaro

PESARO - L'Arcivescovo di Pesaro e Urbino Monsignor Sandro Salvucci, mercoledì sera alle 22.30 ha fatto visita alla sede del Comando dei vigili del fuoco di Pesaro e Urbino. Ricevuto dal Comandante, Leonardo Rampino, dagli altri Funzionari della sede e dal personale in servizio. Una visita protrattasi fino a mezzanotte per comprendere da vicino la realtà di chi lavora nei turni notturni e garantisce un servizio per la sicurezza della popolazione.

La vicinanza

Al Vescovo con l’occasione è stata illustrata l’attività dei vigili del fuoco sul territorio provinciale anche nelle sue componenti specialistiche. Monsignor Salvucci si è intrattenuto con tutto il personale presente per un piacevole scambio di idee sul ruolo che il vigile del fuoco ricopre nella società, esprimendo la vicinanza al Corpo Nazionale, in particolare nelle occasioni più critiche di emergenza dove gli operatori VF sono punto di riferimento dal punto di vista della sicurezza pubblica. Al termine della serata tutti i presenti si sono riuniti intorno al Presule per una preghiera, seguita dalla benedizione. Il Comandante, a nome dei presenti, ha ringraziato Monsignor Sandro Salvucci.