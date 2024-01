Fuga di gas in una casa di Fermo in zona Coop, chiusa la strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

FERMO - Allarme nel tardo pomeriggio di oggi per una fuga di gas legata a un probabile guasto in una tubatura che si è verificata in un’abitazione in zona Coop a Fermo.

Bloccato il passaggio delle auto

Il forte odore è stato sentito anche dai passanti e dagli automobilisti e sul posto sono andati i tecnici del gas. Con loro anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale che hanno provveduto a bloccare il passaggio delle auto durante le operazioni di controllo. Allertata la macchina dei soccorsi nel timore che ci potessero essere problemi maggiori.