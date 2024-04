PESARO - Si concretizza il “Food & Eat’s” declinato alla pesarese promesso dalla Cooperativa Villa Fastiggi. Cercasi almeno 6 figure, non stagionali, da inserire nel team che gestirà l’ospitalità del bar e del ristorante in collaborazione con la società di catering locale "Giusto Gusto" dell’Auditorium Scavolini.

L’identikit

La preferenza va a persone qualificate e con esperienza nel settore del bar e della ristorazione anche se non si esclude di organizzare speciali corsi di formazione. Fondamentale, per il candidato, vantare una buona conoscenza dell’inglese, meglio ancora di più lingue, ed essere dinamico e orientato a relazionarsi con il cliente. Mentre, per gli altri 10 posti nel supermercato, sono in corso di valutazione i curriculum finora inviati. «Confermo che apriremo a metà giugno» dichiara lo storico presidente Valter Colonesi che non riesce a nascondere la sua soddisfazione: «Questo perché dopo 120 anni di sviluppo verso l’entroterra – spiega - ci dedichiamo a Pesaro e alla costa e stiamo studiando servizi e proposte specifici per residenti, villeggianti e turisti».

Il format distributivo che andrà in scena di fatto è stato studiato per integrarsi a questa piazza che ha tutti i crismi per diventare un altro salotto bello della città di Pesaro. La carne, pane e dolci, la gastronomia sono reparti serviti, ossia con personale, e preferenza è stata data a tagli a km zero o italiani. Inoltre, un ampio spazio è dedicato al biologico. Il che rende onore al Distretto Marche, il più grande d'Europa, che ha il suo cuore nel pesarese. Insomma, una “nobile bottega di quartiere” ma con tutti i vantaggi del supermercato «dal punto di visto dei prezzi, della certificazione dei prodotti – aggiunge Colonesi – abbiamo prodotti Coop e in un’atmosfera accogliente dove la qualità dei prodotti si unisce alla cura del servizio costruito intorno al cliente».

Un altro passo nel settore della Gdo per questa storica cooperativa pesarese. Nata nel 1906 a San Pietro in Calibano (ora Villa Fastiggi) con l’obiettivo di fare fronte comune alle difficoltà del piccolo paese. Dettaglio ma non di poco conto: il presidente era il bisnonno dell’attuale direttrice amministrativa e finanziaria della cooperativa Raffaella Baldelli che insiste sul fatto che ci saranno «ampi spazi dedicati alle produzioni tipiche locali».

Le sedi

Oggi la cooperativa è cresciuta, forte di 4200 soci, da lavoro ad una sessantina di persone e conta sei supermercati dislocati nella provincia di Pesaro e Urbino nelle frazioni di Villa Fastiggi, Morciola di Colbordolo (2004), Casinina (2002), Piandimeleto (2010), Sant'Angelo in Vado (2012) e dal 15 giugno Pesaro Città.

Véronique Angeletti