Ascoli, il Gruppo Gabrielli alla conquista della Capitale: 54 supermercati Coop di Roma diventano Tigre

ASCOLI - Il Gruppo Magazzini Gabrielli, di Ascoli, investe forte nella Capitale: è stato infatti annunciato il passaggio al marchio Tigre di 54 supermercati Coop di Roma. Il 22 marzo scorso la società Distribuzione Roma di Guidonia ha comunicato ai sindacati la cessione di tutti e 54 i negozi in suo possesso al gruppo marchigiano, che così consolida la sua presenza nella regione toccando quota 100 esercizi. Il passaggio dovrebbe formalizzarsi intorno a metà aprile.

La preoccupazione dei sindacati

«È molto forte il timore per il futuro delle 800 lavoratrici e lavoratori coinvolti nella cessione dei negozi a marchio Coop a Roma. I 54 supermercati della cooperativa, infatti, diventeranno Tigre, brand di proprietà del gruppo Magazzini Gabrielli di Ascoli Piceno». A dare la notizia ai sindacati, come si legge in una nota della Uiltucs, «il 22 marzo è stata la società Distribuzione Roma di Guidonia, una consociata Unicoop Tirreno». Domani, intanto, è previsto il primo incontro tra la nuova cessionaria e i sindacati del terziario, in testa la Uiltucs Roma e del Lazio. «Siamo molto preoccupati -spiega la segretaria regionale Roberta Valenti- perché questi lavoratori passano da una cooperativa a base sociale a un gruppo privato che poi cede a degli imprenditori: un doppio salto mortale in cui la continuità occupazionale, pur promessa, rischia di essere subordinata all'accettazione di condizioni meno garantite».