FANO - Decine e decine di persone già con il carrello in mano, in attesa che il superstore Coop, a Fano in via Recanati 6, fosse aperto al pubblico. Pieno di automobili l’ampio parcheggio davanti all’ingresso. Ieri mattina, intorno alle 9.30, era questo il colpo d’occhio durante il saluto del sindaco Massimo Seri. L’apertura della nuova struttura commerciale, ha detto il primo cittadino, è «un segnale di speranza in una fase così difficile».

La Coop Alleanza 3.0 ha investito oltre 14 milioni di euro sul supermercato in via Recanati, nel quartiere fanese di Villa Uscenti, che ora ha anche due nuovi sottopassi ciclo-pedonali, la pista ciclabile che li collega e le fognature riqualificate. Queste opere sono state realizzate utilizzando gli oneri di urbanizzazione per il Comune di Fano. Ieri mattina sono stati rimossi i pannelli di cantiere che impedivano l’accesso ai nuovi sottopassi, molto attesi in particolare dai residenti a Villa Uscenti. Entrambe le infrastrutture passano infatti sotto la linea ferroviaria e di conseguenza consentono un accesso più rapido, più comodo e più sicuro alla zona mare di Baia Metauro.

E a proposito di fase economica difficile, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, ha annunciato l’imminente lancio di una proposta anti-inflazione: un paniere di 600 prodotti a prezzi tutelati, riservato ai soci. A Fano ce ne sono quasi 7.000. Chi voglia associarsi e lo faccia entro il 31 luglio, avrà inoltre diritto a un buono spesa di 25 euro. Dopo il saluto di Cifiello e della direttrice del Superstore, Silvia Salvoni, la struttura è stata benedetta da monsignor Antonio Interguglielmi, parroco del Santuario Santa Maria del Ponte. È seguito il tradizionale taglio del nastro.



Sono iniziati nel gennaio scorso e sono da poco terminati i lavori al nuovo supermercato Coop, che affiancherà la struttura in via Tasso, a Fano in zona San Cristoforo. Superstore è ampio oltre 2.100 metri quadri e impiega 60 lavoratori. All’ingresso punto d’ascolto, angolo fiori-piante e uno spazio per l’edicola. Poi banco gastronomia, macelleria, pescheria, panetteria, cantina dei vini, area surgelati, prodotti e alimenti salutistici, parafarmaci, cura della persona, pulizia della casa, prodotti per animali, cancelleria e fai da te. Assicurata attenzione per i prodotti locali. Al momento inaugurale hanno inoltre partecipato Giuseppe Marigo in rappresentanza dei soci Coop nella nostra provincia, la banda musicale Città di Fano e il coro Una scuola tra le note.