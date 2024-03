«Se mangi dopo le 23 corri un rischio più alto di mortalità». Ecco cosa dice lo studio

Lo studio

Mangiare dopo le 23 fa male? Sembrerebbe proprio di sì. Se si fa un lavoro notturno o se si è capitata una giornata frenetica, può capitare di cenare più tardi del solito ma, secondo un nuovo studio, tutto ciò aumenta il rischio di mortalità e di diabete.

La rivista Nutrition & Diabetes ha esaminato i dati di 41mila persone del database NANHES (National Health and Nutrition Examination Survey), selezionando le informazioni su tempo, frequenza e qualità del cibo consumato in orari notturni. L'obiettivo? Comprendere se mangiare di notte ha effetti negativi sul diabete e sulla mortalità.



«Il momento in cui vengono consumati i pasti è più importante di quanto si pensi» spiega il professor Angelo Avogaro, Presidente SID «consumare pasti notturni ad alto carico energetico espone a rischi maggiori. Quindi la scelta degli alimenti è una strategia per contrastare i rischi dell'alimentazione notturna, sia essa per abitudine che per necessità professionali come avviene nei lavoratori notturni o turnisti».